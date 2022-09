Solovoorstelling Diepduiker toont een ontroerend duetje met een stofzuiger

Diepduiker. Beeld Annelies Verhelst

Een publiciteitstekst wordt vaak al gedrukt voordat er ook maar een danspas verzonnen is. Tussen plan en voorstelling kan er van alles veranderen. Daarom mag je makers er nooit te veel op vastpinnen. Tegelijkertijd is zo’n tekst vaak het enige aanknopingspunt dat je als kijker meekrijgt voor je de zaal in gaat. En dus melden we toch dat de flyer van Diepduiker ons ‘rauwe emoties in een surrealistisch landschap’ in het vooruitzicht stelt.

Surrealisme dus? De solovoorstelling van Elodie Emilisa roept eerder associaties op met dada, de kunststroming die in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog voorafging aan het surrealisme. Als je kijkt naar foto’s van happenings in het Zürichse dadabolwerk Cabaret Voltaire valt op hoeveel huisvlijt destijds gestoken werd in kostuums en verdere aankleding van de happenings.

Pantoffeldiertje

Vergelijkbare huisvlijt zien we terug in de niervormige, met zwabberarmpjes uitgeruste micro-organismen die in Diepduiker boven het toneel hangen. Net zo’n variant op een pantoffeldiertje is gemonteerd op een robotstofzuiger, die eigengereid over de bodem schuifelt, zo de suggestie van onderwatertaferelen vergrotend.

Het fröbelen wordt naar een hoger plan getild in het grootste decorstuk: een uit piepschuim gehouwen blok met uitsparingen waarin Emilisa verschillende poses kan aannemen en waarachter ze ook kan schuilen.

Zacht klotsend

Na de pakkende opening, waarin de danseres zich als een zeeslang ontdoet van oude flarden huid, blijft haar bewegingsmateriaal een beetje hangen in een – op zich knap uitgevoerde – turnoefening. Vooral hoekige voetbewegingen vanuit de handstand gaan haar bewonderenswaardig goed af.

Afgezien van een wonderlijk ontroerend duetje tussen Emilisa en de genoemde stofzuiger blijven de beloofde rauwe emoties uit. Mede door de onderwatergeluiden op de geluidsband laat de gevoelstemperatuur zich beter beschrijven als murmelend en zachtjes klotsend. Best plezierig om naar te kijken. Maar erg diep duikt het niet.