Soldaat van Oranje terug op volle capaciteit: ‘Het eerste slotapplaus wordt huilen’

Het terrein van de theaterhangaar in Katwijk waar de musical Soldaat van Oranje speelt. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Geen mondkapjes, geen 1,5 meter afstand, geen halflege zaal. Een avond in de TheaterHangaar in Katwijk, waar de musical Soldaat van Oranje speelt, moet vanaf 1 oktober ouderwets aanvoelen. Op een controle van je identiteitskaart en CoronaCheck- app na dan. “Het vertrouwen van bezoekers terugwinnen, daar gaat het nu om. Het moet weer natuurlijk zijn,” zegt producent Fred Boot.

Dat was het de afgelopen tijd niet, vond Boot. Hij kwam vaak in theaters, waar volgens de huidige coronaregels slechts twee derde van de zaal gevuld mag zijn. “Dan werd je corona-app gecheckt bij de ingang, sta je vlak bij elkaar een drankje te bestellen, maar moet wel een deel van de zaal leeg zijn. Dat voelde gek.”

Juist daarom denkt hij dat een volle zaal snel weer goed voelt voor het publiek. Dat is ook te hopen. De voorstelling draaide vorig jaar een tijdje met 300 van de ruim 1100 stoelen. Duizenden euro’s verlies per avond is voorzichtig uitgedrukt, zegt de producent. De organisatie kreeg een tegemoetkoming in de vaste lasten en loonkosten, de rest kwam uit eigen zak van de ondernemers achter de musical. “Als de zalen weer vol zitten, is het een kwestie van maanden om het verlies in te lopen. Zijn de zalen niet vol, dan duurt het veel langer.”

Die volle zalen zullen even op zich laten wachten, verwacht Boot. De heropening volgt kort op de verruiming van de regels – en het is wennen. Momenteel zijn kaartjes in de verkoop voor de periode tot en met december, maar Boot hoopt dat de musical daarna weer wordt verlengd.

Tienjarig jubileum

Soldaat van Oranje, met een looptijd van elf jaar en ruim drie miljoen bezoekers de succesvolste voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis, kwam vorig jaar nota bene op de avond van het tienjarig jubileum stil te liggen. Lange tijd was de hoop dat het feestje dit jaar alsnog kon worden gevierd. Maar hoe blij Boot ook is met de heropening, dat gaat niet door. “We zullen er even bij stilstaan, maar doen verder niks aan ons jubileum. We hebben vorig jaar mensen moeten ontslaan, we hebben de verliezen, het voelt niet goed.

Op de bühne is zo’n 80 procent van de cast volgende maand hetzelfde als voor de crisis. De repetities begonnen vorige maand. De acteurs worden regelmatig getest en vormen met elkaar een soort bubbel, vertelt Boot. Net als voorheen is zo’n 150 man personeel voor en achter de schermen elke dag bij de musical betrokken. Dit keer minder op kantoor, maar bijvoorbeeld meer om de boel in de hangaar in veilige banen te leiden.

Boot weet precies waarop hij zich het meest verheugt. “Het eerste slot- applaus,” glundert hij. “Dat wordt magisch. Ik weet nu al: dan houd ik het niet droog.”