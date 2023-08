Sol LeWitt liet ook op het Markenplein zijn sporen achter

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze werken?

In de hiërarchie van kunstenaarsmanifesten staat Paragraphs on Conceptual Art (1967) op gelijke hoogte met het Futuristisch Manifest (1909) en het eerste Dada-manifest (1916). Met dit essay legde Sol LeWitt (1928-2007) de basis voor de conceptuele kunst die in het decennium erna een dominante kunststroming werd en nog steeds doorklinkt in vrijwel alle hedendaagse kunst.

Kern van zijn gedachtegoed: het idee is even belangrijk als de uitwerking ervan. Misschien zelfs belangrijker. Want in de idee herken je de auteur, het maken is een anoniem uitvoeren dat niet per se door de kunstenaar zelf hoeft te worden gedaan.

Een jaar na het essay begon LeWitt instructies op te stellen voor grote wandtekeningen. Het zijn recepten voor het opdelen van een vierkant of het combineren van verticale, horizontale en diagonale lijnen. Die overhandigde hij of verstuurde hij per post aan assistenten die het werk realiseerden.

Dat klinkt heel kil en machinaal, maar de resulterende minimalistische composities ogen opmerkelijk levendig. Zelf zei LeWitt in een interview met The Guardian: “Iedereen tekent een lijn op een verschillende manier, iedereen interpreteert een woord anders.”

‘Een zeer belijdende niet-gelovige’

Meer dan 1200 Wall Drawings werden tot LeWitts dood gemaakt. En er komen nog steeds nieuwe exemplaren bij. In het Joods Museum, dat vanaf eind oktober een grote overzichtstentoonstelling wijdt aan de Amerikaanse kunstenaar, worden er dit najaar vier gemaakt.

LeWitt leidde een seculier leven, maar was als zoon van Joods-Russische emigranten bijzonder geïnteresseerd in zijn Joodse achtergrond. Zijn vrouw Carol noemde hem gekscherend ‘een zeer belijdende niet-gelovige’. In de jaren 80 werd hij lid van de Joodse gemeenschap in New York, hij raakte bevriend met de rabbijn en ontwierp zelfs een synagoge.

Nederland was een van de eerste landen waar LeWitts conceptualisme aansloeg. Zijn eerste Europese solo vond in 1970 plaats in het Gemeentemuseum Den Haag (nu Kunstmuseum) en hij had regelmatig exposities bij de legendarische galerie Art & Project. Wall Drawings zijn nog steeds te zien in onder andere het Bonnefanten en het Kröller-Müller Museum.

Assistent Willem Wolff

Ook in de Amsterdamse buitenruimte liet LeWitt sporen achter. Voor de drie pleintjes tussen de Valkenburgerstraat en de Rapenburgerstraat ontwierp hij een vloerpatroon. Het Februariplein en het Koerierstersplein zijn aan alle kanten ommuurd, maar het Markenplein is vrij toegankelijk. De naam verwijst naar de buurt Marken, die vroeger deel uitmaakte van de Joodse buurt.

LeWitt heeft uiteraard niet zelf de vierkante stenen in het patroon van een platgewalste ster gelegd. Daarvoor schakelde hij de lokale kunstenaar Willem Wolff in, die al sinds de jaren 80 optreedt als zijn assistent. In een interview uit 2001 met de Volkskrant herinnert Wolff zich dat de kunstenaar nog wel eens is komen kijken. Hij was tevreden met het resultaat.

Complex Form Sinds 1997

Kunstenaar Sol LeWitt

Waar Markenplein

Lees terug: ons overzicht met de mooiste kunstwerken in het straatbeeld van Amsterdam.