Snelle wint MTV EMA Best Dutch Act

Fans van de Nederlandse rapper Snelle tijdens de meet & greet op het We Are The Future Festival. Beeld ANP

“Ik had het oprecht niet verwacht en sta hier ook een klein beetje met een bek vol tanden. Het was een waanzinnig jaar geweest en dit is de kers op de taart,” zegt Snelle toen hij op het podium zijn award kwam ophalen. Hij maakt bovendien kans op de titel Best Worldwide Act. Die prijs wordt volgende week tijdens de show in Spanje uitgereikt. Muziekfans bepalen de winnaars door voorafgaand aan de show op hun favoriete artiesten te stemmen. Jack $hirak won vorig jaar de EMA voor Best Dutch Act.

Tijdens de Pre Party traden verschillende artiesten op, zoals DJ Quincy Kluivert, Johnny 500 en Emma Heesters. Zij won vorige week de MTV Push Award voor aanstormend Nederlands talent.