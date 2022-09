Smoelenboek en landkaart zijn wenselijk bij nieuwe Tolkienverfilming The Rings of Power

Morfydd Clark (midden) vertolkt de rol van elfenkonining Galadriel daadkrachtig. Beeld AP

Wat heeft de kijker nodig om niet verdwaald te raken in de toegift van The Lord of the Rings en The Hobbit, de prequel The Rings of Power? Handig zou een handleiding wie wie is zijn. Want ook al preludeert deze voorloper op de gebeurtenissen die de fans kennen uit de boeken van J.R.R. Tolkien en de verfilmingen van regisseur Peter Jackson, in de nieuwe reeks zijn de meeste personages nieuw en kakelvers.

Er zijn een paar uitzonderingen: elvenkoningin Galadriel (daadkrachtig vertolkt door nieuweling Morfydd Clark) neemt het heft in handen. Zij is niet te vergelijken met de versie van Oscarwinnares Cate Blanchett, die tien eeuwen ouder is. Kennelijk hebben elven het eeuwige leven.

De jonge Galadriel deinst niet terug voor veldslagen, man-tegen-vrouwgevechten en ze maakt ook meteen een sneeuwmonster een kopje kleiner in de eerste aflevering. Zij heeft een duidelijke missie: wraak nemen op de ork die haar broer heeft vermoord met achterlating van een geheimzinnig teken op zijn lijf, dat diverse keren in de serie opduikt.

Terwijl Galadriel wordt gevolgd tijdens haar missie worden ook de diverse volkeren geïntroduceerd op Midden-Aarde. Verwacht geen bekende gezichten; deze serie speelt zich duizend jaar eerder af dan de reeds bekende Tolkienklassiekers.

Profetisch boek

De makers van The Rings of Power baseerden zich op het historische naslagwerk The Silmarillion van Tolkien dat vrijelijk werd bewerkt, met toestemming van de erfgenamen van de schrijver die daarvoor een royale vergoeding (naar verluidt 250 miljoen dollar) kregen.

De aanpak heeft tot gevolg dat de eerste afleveringen uitpuilen van hoofdrolspelers die door tamelijk onbekende acteurs worden gespeeld. Een uitzondering is de zwarte Engelse komiek Lenny Henry, die als leider van de Harfoots, waarschijnlijk de voorouders van de Hobbits, over een profetisch boek beschikt waarin de toekomst wordt voorspeld. In tegenstelling tot de speelfilms hebben de makers van The Rings of Power voor een zo divers mogelijke cast gekozen.

Landkaart

Een ander probaat hulpmiddel, behalve een smoelenboek van de belangrijkste personages, zou een landkaart zijn van Midden-Aarde. De camera vliegt in de eerste twee afleveringen pijlsnel over de kaart van dit fantasierijk heen om aan te geven waar iedereen zich bevindt. Een notitieblokje is aan te raden.

De makers nemen een lange aanloop voordat alles overzichtelijk wordt en de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen plus de verbonden en vetes helder zijn uitgelegd.

In totaal moet The Rings of Power vijftig uur drama opleveren. Die tijd vul je niet met een handvol elven en Hobbits. Geduld is een schone zaak. Het voordeel van een streamingserie, met een budget van een miljard dollar de kostbaarste ooit gemaakt, is dat de kijker die het spoor bijster is kan terugspoelen, wat bij de films van Jackson in de bioscoop natuurlijk niet mogelijk was.