Slick, tikje decadent, sensueel: de nieuwe Arctic Monkeys had zo in een oude James Bondfilm gepast

Beeld Arctic Monkeys

In een lijst van de grootste muzikale tegenvallers van 2022 moet zeker een plaatsje worden ingeruimd, liefst ergens bovenin, voor het opreden van Arctic Monkeys op Lowlands. De groep klonk in Biddinghuizen ongeïnspireerd en lauw, wat de show tot een langdradige gebeurtenis maakte. En dat voor een headliner.

Het deed met enige huiver uitzien naar The Car, het zevende album van de groep uit Sheffield. Gelukkig is het een prachtplaat. Vindt althans de schrijver van dit stukkie. Maar fans zullen misschien moeite hebben met de richting die de poolaapjes hier inslaan. Echt gerockt wordt er geen moment.

Filmisch is het woord dat past bij de muziek op The Car. Dat Alex Turner een liefhebber is van soundtracks zoals die werden gemaakt in de jaren zestig en zeventig bleek eerder ook wel eens uit de muziek van Arctic Monkeys en zeker uit die van nevenproject The Last Shadow Puppets, maar nu krijgt die voorkeur tien nummers lang de vrije baan.

Crooner in een loungebar

Wie houdt van de muziek in de films uit de tijd dat James Bond werd gespeeld door Sean Connery en Roger Moore, zal zich goed vermaken met The Car. De songs hebben precies datzelfde sfeertje: slick, een tikje decadent, sensueel. Op violen is niet bezuinigd en Turner klinkt niet als een rockzanger, maar als een crooner in een loungebar.

Verder weg van I Bet You Look Good on the Dancefloor, de wilde en springerige song waarmee de Arctic Monkeys in 2005 doorbraken, kan muziek bijna niet verwijderd zijn. Compleet anders klinkt dit nieuwe album ook dan AM, het in 2013 verschenen succesalbum vol trage en donkere rock, dat alleen al in Nederland nog altijd in de top 10 van de Album Top 100 staat.

Het is een gewaagde stap dus die de groep nu zet. Of beter gezegd: die Alex Turner hier zet. Hij was altijd al de baas in Arctic Monkeys natuurlijk, maar op The Car zijn de bijdragen van de andere drie leden van de groep zo bescheiden dat de plaat eerder een soloalbum lijkt.

Drummer Matt Helders maakte wel de foto op de hoes, met daarop een eenzame witte auto op het dak van een zo te zien Amerikaanse parkeergarage. Voor de liefhebber: het is een Toyota Corolla uit de jaren tachtig.