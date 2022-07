Slecht geluid in Arena laat popster Ed Sheeran bijna verdrinken

Popster Ed Sheeran kampte donderdagavond met een ouderwets geluidsprobleem in de Johan Cruijff Arena. Dankzij zijn grote reservoir hits bleef hij toch overeind.

Concerten in de Johan Cruijff Arena; ze waren berucht om hun slechte geluid. Een dubbele echo van de tribunes en het gesloten dak leidden zeker in het verleden voor enkele dramatische galmavonden. Maar het stadion leerde bij. En zie, mede dankzij geluiddempende kussens tegen het dak, klonken de Rolling Stones vorige week prima. Wat Mick Jagger & co ook hielp: een stadion zonder lege plekken.

Precies die factoren bezorgen Ed Sheeran een heel moeilijk begin. Dankzij zijn podiumopstelling – inclusief zes immense lichtmasten – op de middenstip is er geen plek meer voor de geluidsdempers én extra kans op rondzingend geluid. En dan is de Arena ook nog eens niet helemaal uitverkocht (voor de show van vrijdag zijn geen kaarten meer).

Omdat Sheeran opent met een volledige band is de geluidsbrij drie nummers lang ondoordringbaar. Het geluid zal gedurende de avond verbeteren, maar de bijna 60.000 fans blijven moeite houden zijn praatjes tussen de liedjes door te verstaan. Zonde.

Baggy broek

Zo horen we pas iets van Sheerans genie als hij voor Shivers zijn loopstation voor het eerst aanzwengelt. Zijn live eenmansband werd zijn handelsmerk op het livepodium. En tien jaar na zijn doorbraak blijft het verbazingwekkend knap om te horen hoe hij alles in zijn eentje bij elkaar speelt en mixt: paar gitaarakkoorden opnemen, toetsenpartij erbij, de beats en dan het geheel op repeat. De truc werd een van de bouwstenen onder zijn astronomische succes.

Wie had in 2012 bij zijn debuuthitje The A Team durven inzetten op een carrière die hem in enkele jaren naar concerten in voetbalstadions zou brengen? Sheeran memoreerde het zelf: hij speelde dat eerste succes tijden voor halfgevulde kroegen tot, na Engeland, Nederland de zanger als een van de eerste landen omarmde.

Inmiddels is hij vermoedelijk de grootste popster op aarde. Gelukkig niet vanwege zijn looks – Sheeran verscheen als vanouds in baggy broek en zwart T-shirt – maar vooral dankzij een in sprinttempo uitdijende collectie megahits. Het zijn er zo veel, dat er halverwege zelfs een medley aan te pas moet komen om ze allemaal gespeeld te krijgen.

Omdat Sheeran (31) ook nog een van de sympathiekste mannen van de pop is, leek alles gereed voor een memorabele avond. Maar hoewel Sheeran, die na zijn concertreeks een tijd niet zal touren, voor het eerst vlammenwerpers het podium optorste, wil het vuur in Arena maar niet ontbranden.

De popster doet er alles aan. Op een ronkende loopbaan blijft hij rondjes om zijn bühne sprinten. Het zweet parelt op zijn voorhoofd. Maar echt vliegen wil het niet.

Niet dat er geen mooie momenten zijn. Zo vraagt een Braziliaanse fan zijn vriend met hulp van Sheeran ten huwelijk. Na de bevestigende kus van de bruidegommen speelt Sheeran kaarslichtkraker Thinking Out Loud voor ze. Het klinkt, zeker met een heel stadion in het achtergrondkoor, prachtig.

Onweerstaanbaar mierzoet

Omdat Sheeran meer liedjes heeft die je al snel van begin tot eind staat mee te zingen (het voor Justin Bieber geschreven Love Yourself, Sing en – alweer zo onweerstaanbaar mierzoet - Perfect) blijkt het slotdeel toch nog krachtig en onderhoudend.

Het knapste liedje zit in de toegift: Shape of You is - zeker op zijn loopstation – popperfectie, en blijkt geschikt om een stadion tot op de achterste rij in beweging te krijgen.

Zo dein je toch met een prettig gevoel de keien voor het stadion op. Maar ook met een vraag in je kop: hoe zou Sheeran in een lekker zweterig Paradiso klinken?