Slank de schoonheidsnorm? De volumineuze, bonte silhouetten van de Japanse ontwerper Tomo Koizumi zijn een verademing

In een wereld waarin slank zijn de schoonheidsnorm is, zijn de volumineuze, bonte silhouetten van de Japanse ontwerper Tomo Koizumi een verademing. Dat maat 34 al snel maat 42 lijkt, of méér, lijkt zijn fans niet te storen. Halleluja!

Zo nu en dan duikt er een modetalent op dat iedereen –so to ­speak – van zijn ­sokken blaast. Sterker: voor wie ­gevestigde modehuizen in de rij staan om samen te werken. Ditmaal is dat Tomo ­Koizumi, de Japanse ontwerper die in 2020 genomineerd werd voor de LVMH Prize. Aan deze prestigieuze erkenning van het gelijknamige luxeconglomeraat was een bedrag van 300.000 euro gekoppeld, dat vanwege de pandemie uiteindelijk werd verdeeld ­onder alle acht talenten.

Lady Gaga had al eens een uit honderden opeengepakte tulen ruches opgebouwde regenboogcreatie van Koizumi gedragen tijdens een bezoek aan Tokio in 2016, maar pas toen hoofdredacteur Katie Grand van het Britse Love Magazine zijn werk via Instagram ontdekte, ging de bal echt rollen. Ze regelde Koizumi’s debuut in februari 2019 tijdens de New York Fashion Week. Ontwerper Marc Jacobs, twee handen op één buik met Grand, stelde zijn winkel op Madison Avenue ter beschikking. Twee van ­Koizumi’s ontwerpen werden tentoongesteld in het Metropolitan Museum of Art. Eén daarvan werd aangekocht voor de vaste collectie. Kortom: een droomstart.

Dm als achtergrond op telefoon

Het verhaal gaat dat Koizumi Grands dm (‘Letterlijk het beste wat ik in jaren heb gezien’) sinds de show gebruikt als achtergrond op zijn telefoon. Aanvragen van stylisten volgden en Koizumi’s ‘sculpturen’ werden de wereld over gevlogen voor shoots van modebladen, waaronder Vogue, V en WWD. Kaia Gerber, als dochter van Cindy Crawford moderoyalty, werd erin gefotografeerd voor Love. Miley Cyrus klopte aan de deur van het atelier in Tokio en de Hongkongse actrice en zangeres Miriam Yeung wist Koizumi te enthousiasmeren de garderobe te fabriceren voor haar wereldtournee. De Japanse zangeres Misia droeg een jurk van Koizumi tijdens haar vertolking van het volkslied op de opening van de Olympische Spelen in Tokio.

Dat Björk de ontwerper omarmt zal niemand verbazen. De IJslandse zangeres gaat nooit voor een veilige keuze waar het haar kleding betreft. Ooit verscheen ze in een zwanenjurk bij de Oscaruitreiking, de hals van het nepbeest om haar nek gedrapeerd. Want, laten we wel zijn, Koizumi’s stijl is niet voor de poes. Zijn volumineuze – en niet te vergeten o zo fotogenieke – bonte silhouetten doen de modepers kwijlen, maar de gemiddelde luxeklant moet nog even wennen aan het gedurfde volume van zijn couture. Tussen het lyrisch enthousiasme van de modepers en de commercie gaapt nog een redelijk gat, zo blijkt. Het volumineuze badpak dat Lila Moss, de dochter van Kate, droeg op de aprilcover van de Japanse Vogue bijvoorbeeld, is bij e-tailer Farfetch in de aanbieding voor de helft van de prijs. Zijn forse mini-jurk bij Matches is inmiddels eveneens gehalveerd tot achthonderd euro.

Wat is er zo bijzonder aan Koizumi’s werk? ­Uiteraard het volume, in combinatie met zijn caleidoscopisch-gekleurde silhouetten, en het gebruik van honderden stroken organza of tule, materialen die geassocieerd worden met ­peuters met prinsessenaspiraties. Tule is eveneens een favoriet materiaal van de Britse ontwerper Molly Goddard die met haar meisjesachtige ­rebelse jurken in korte tijd een favoriet werd van de mode-incrowd. Én van Viktor & Rolf, die alleen al voor hun collectie in voorjaar/zomer 2010 wonderlijke dingen deden met een ­kettingzaag en tulen jurken.

Het volumineuze badpak dat Lila Moss, de dochter van Kate, droeg op de aprilcover van de Japanse Vogue bijvoorbeeld, is bij e-tailer Farfetch in de aanbieding voor de helft van de prijs. Beeld Vogue

Ook Koizumi houdt er een moderne, praktische kijk op couture op na. Maandenlang werken aan een jurk zoals gebruikelijk op couture-ateliers? Nope. Hij doet gemiddeld vijf uur over een jurk, bekende hij aan het Amerikaanse WWD. “Ik heb een grote voorraad ruffles ­liggen in minstens vijftig kleuren.” Alles bij ­elkaar voegen tot één grote suikerspin, spraypaint erover met kleurverloop (inspiratie vindt hij in de schilderijen van Mark Rothko en Georgia O’Keeffe en in de Mangaserie Sailor Moon) en klaar. En dat tot voor kort nog op een zij­kamer in het appartement van zijn zus Yuka in ­Nakameguro, een rustige wijk van Tokio waar veel kunstenaars, muzikanten en ontwerpers wonen. Ietwat moeilijk meenemen in de koffer zo’n jurk? Welnee. Voor zijn debuut in New York wist hij 28 ontwerpen in drie dozen te proppen. “Het materiaal is superlicht, kwestie van één voor één oprollen als een slaapzak.”

Tegenhanger van bodycon

Dat in zijn ontwerpen een maat 34 al snel een maat 42 lijkt, of méér, lijkt zijn fans niet te storen. Volume is dan ook al enkele seizoenen ­bezig aan een opmars, als tegenhanger van alle body conscious kleren op de (digitale) catwalk en Kim Kardashian die letterlijk van top tot teen gekleed in roze stretchkant naar de buurtsuper gaat. Valentino’s Pierpaolo Piccioli bijvoorbeeld experimenteert er al een tijdje flink op los (denk aan zijn kamervullende gewatteerde pufferjurken voor Moncler Genius), en Rei Kawakubo van Comme des Garçons toonde voor voorjaar/zomer 2022 obscure, eivormige cocons met daarop grote cartooneske 3D-bloemen. Volgens Katie Grand hangt de behoefte aan grotere en meer vreugdevolle kleren al een tijdje in de lucht. Iets wat onlangs werd bevestigd op de rode loper bij het Met Gala, waar een kleurrijke big entrance een comeback maakte.

Koizumi doet gemiddeld vijf uur over een jurk met ruches. Beeld Tomo Koizumi

Flamboyante jurken

Koizumi werd in 1988 geboren in Japan. Zijn interesse in mode werd in zijn tienerjaren gewekt door het boek John Galliano for Dior. Door de ongebreidelde, romantische fantasie van de Brit kreeg Koizumi zin om extravagante, larger than life stuks te ontwerpen. Hij ging kunstgeschiedenis studeren aan de Chiba University in Japan. Daarnaast maakte hij in zijn vrije tijd flamboyante jurken voor vriendinnen. Na zijn studie ging hij aan de slag als stylist en kostuumontwerper. In 2011 richtte hij zijn merk op, nadat een boetiekeigenaar een van zijn ontwerpen had gekocht. Hij is dol op de oude Dior en de gebeeldhouwde feestjurken van de Italiaanse couturier Roberto Capucci. Tegen WWD: “Ik volg geen trends, soms check ik trends om mezelf ervan te verzekeren dat ik geen trend volg.”

Ontwerpers staan in de rij voor een samenwerking. Zo waren er al collabs met het Japanse cultlabel Sacai, Marc Jacobs en het Italiaanse modehuis Emilio Pucci. In die laatste capsulecollectie toonde hij ook zijn eerste visie op accessoires: tassen en schoenen vol snoepkleurige ruches. Een eigen prêt-à-porterlijn staat dan ook hoog op Koizumi’s wensenlijst. Eén droom is in ieder geval al uitgekomen. De Amerikaanse Vogue vroeg hem voor het recente septemberissue een outfit te swappen met zijn held John Galliano – de man die het modevuur in hem aanwakkerde. Koizumi zette er flink de schaar in en ging los met de spraypaint. Het proces werd gefilmd, is online te zien en het resultaat blies Galliano van zijn sokken.

Lady Gaga droeg al in 2016 een uit honderden opeengepakte tulen ruches opgebouwde regenboogcreatie van Koizumi tijdens een bezoek aan Tokio. Beeld GC Images

