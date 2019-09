Site Rijksmuseum plat door run op concertkaartjes Willem de Bruin

Voor het concert wordt de tunnel afgesloten voor verkeer. Eerder trad onder andere Underworld op in de passage. Beeld anp

De kaarten voor het concert op 28 september konden maandag vanaf 12.00 uur worden gereserveerd. In totaal zijn er 1250 kaarten beschikbaar. De site is door alle aandacht onbereikbaar geworden. Of er nog kaarten beschikbaar zijn is niet bekend.

Het concert is een toegift van de tour van zijn eerste soloalbum Man in Nood (2018). De Bruin sloot de reeks concerten recent af in een uitverkocht Carré.

De samenwerking tussen het Rijksmuseum en De Bruin staat in het teken van de overeenkomsten tussen het werk van Rembrandt en de rapper. “Donker en licht, waar het werk van Rembrandt bekend om staat, is ook een thema binnen mijn album Man in Nood,” zegt De Bruin. “Creatief gezien wordt dit weer een nieuwe benadering van mijn verhaal.”