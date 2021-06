Sisters on Track: typisch Amerikaans succesverhaal, maar thuis is die droom eerder een nachtmerrie

Voor de Netflixdocumentaire Sisters on Track volgde de Nederlandse Corinne van der Borch twee jaar lang de getalenteerde zussen Sheppard in hun pogingen atletiek en school te combineren.

Sisters on Track begint als een typisch Amerikaans succesverhaal: de sportieve zussen Brooke (9 jaar), Rainn (11) en Tai (12) Sheppard zijn te gast in The View, het programma van Whoopi Goldberg. Ze sieren vanwege hun ­successen op de Junior Olympics de cover van Sports Illustrated Kids als ‘SportKids of the Year 2016’. Ze hadden nog nooit gerend voor ze werden aangemeld door hun babysitter, kortom: de American dream.

Maar thuis in Brooklyn is die droom eerder een nachtmerrie. Want de zussen hebben niet eens een thuis: ze wonen met hun moeder Tonia Handy al twee jaar in de daklozenopvang. Na het zien van de Sheppards op The View schiet de vermogende acteur en regisseur Tyler Perry te hulp: hij biedt hen een appartement aan en belooft twee jaar lang de huur te betalen. Zo hebben de meisjes een stabiele thuisbasis om te werken aan hun toekomst, zowel op de atletiekbaan als op school.

Liefde op het eerste gezicht

In die beslissende periode volgde de Nederlandse documentairemaker Corinne van der Borch (44) samen met de bevriende Noorse regisseur Tone Grøttjord-Glenne de zusjes Sheppard twee jaar lang voor hun ­documentaire Sisters on Track. Van der Borch, die al vijftien jaar in Brooklyn woont, legt vanuit New York uit hoe het contact tot stand kwam.

“Ik heb ze ontmoet in 2016, toen ze terugkwamen van de Junior Olympics en dakloos waren. Dat was nog voor de mediahype vanwege de SportKids-cover. Er was een crowdfundingparty voor hen georganiseerd omdat ze dakloos waren en daar stelde een vriendin me aan hen voor. Dat was liefde op het eerste gezicht: die sprankelende verschijningen, plus alles wat ze hadden meegemaakt, maakte hen heel bijzonder.”

Rainn Sheppard in Sisters on Track. Beeld NETFLIX

Coach Jean

Van der Borch vroeg aan de moeder van de meisjes, Tonia Handy, of ze hen mocht volgen voor een documentaire. “Maar om toestemming te krijgen moest ik eerst met hun coach ­Jean praten. Die heeft me lang aangekeken en uiteindelijk ja gezegd. Jean begeleidt al 36 jaar lang meisjes en vrouwen om hun dromen te verwezenlijken, dus misschien zag ze in mij ook een vrouw met een droom.”

De kleurrijke coach Jean Bell – type streng doch rechtvaardig – is het warm kloppende hart van de documentaire. Ze is van beroep rechter, maar begeleidt als vrijwilligster zwarte meisjes op de atletiekbaan en daarbuiten. Ze zweept ze op, benadrukt het belang van studie en geeft ze seksuele voorlichting om ongewenste tienerzwangerschappen te voorkomen. “Coach Jean is eigenlijk het verhaal van de film,” vindt ook Van der Borch. “Het perspectief van de meisjes is interessant, maar ook het onderliggende leed van de moeder en de kennis van Jean. Coach Jean had een grootmoeder die 25 pleegkinderen in huis had. Ze heeft gezien hoe één persoon het verschil kan maken. Terwijl ze zelf een vader had die niet in haar geloofde.”

Idfa

De boodschap van de documentaire is volgens de beide makers – die zich lieten inspireren door de klassieke documentaire Hoop Dreams (1994) – ook niet zozeer het typisch Amerikaanse credo dat je altijd moet streven naar succes. Van der Borch: “Onze boodschap is dat het belangrijk is om iemand te hebben die in je gelooft als je jong bent. En dankzij het Netflix kunnen een hoop schoolkinderen ­deze film zien, ook buiten Amerika. Netflix toonde interesse toen we de film eind 2018 pitchten op het Idfa en dankzij hun platform is onze documentaire groter geworden dan we ooit hadden gedroomd.”

Sisters on Track is te zien op Netflix en draait op 15 september in Felix Meritis in aanwezigheid van de maker.