Singer-songwriter Tenfold: ‘Ik heb rust en wijsheid gevonden’

Tineke Hussaarts: ‘Dit was ook een onderzoek naar wat mij raakt in muziek Beeld Annie van Noortwijk en Marije Seijn

De microfoon waarin ze tijdens het zoominterview spreekt, zou wel eens ‘overdreven professioneel’ kunnen overkomen, vermoedt ze. “Maar ik heb deze microfoon niet aangeschaft om interviews mee te doen, hoor. Ik geef ook zangles. Nu dat online gaat, is goede apparatuur belangrijk.”

Als singer-songwriter is Tineke Hussaarts onder de naam Tenfold al sinds 2014 actief. Na een aantal singles en ep’s is onlangs haar debuutalbum Reply to All verschenen.

Hoe komt u aan de naam Tenfold?

“Uit het woordenboek. Het bekent tienvoudig. Dat vond ik mooi omdat vrienden me vaak Tien noemen en ik erg geloof in de kracht van eenvoud. Het was eerst onwennig om mezelf Tenfold te noemen, nu klopt het en is het een verlengde van mezelf. Laatst sprak Leo Blokhuis op de radio Tenfold heel erg Amerikaanse uit. Geestig, omdat het veel grootser klonk dan ik gewend ben.”

De muziek op Reply to All straalt een enorme rust uit. Zo bent u dat zelf ook?

“In de week dat Reply to All uitkwam, kende ik weinig innerlijke rust, kan ik je verzekeren. Maar over het algemeen gaat het goed en voel ik me rustiger dan ooit. Ik heb tijdens een lange soloreis door Nieuw-Zeeland afgeleerd me druk te maken over dingen die er niet toe doen. Ik heb rust en wijsheid gevonden, al klinkt dat waarschijnlijk een beetje gek om van jezelf te zeggen.”

Hebben de songs op het album een overkoepelend thema?

“De meeste zijn een reactie op songs van anderen. Het zijn antwoorden op liedjes van bijvoorbeeld Bon Iver, Tallest Man of Earth en Kanye West. Maar dat is niet echt een thema, meer een uitgangspunt, een rode draad. Het zijn verder heel persoonlijke liedjes, maar ze zijn niet geschreven vanuit één gevoel.”

De song Danny is een antwoord op Sandy uit Grease. Was u daar als kind fan van?

“Oh heel erg. Toen ik in de auto van mijn moeder naar Frankrijk reed, bleek daar de cd nog in te liggen. Vroeger viel ik voor de grote hits als You’re the One that I Want en het titelnummer, nu viel me vooral Sandy op. Die quirky bas, het tempo… Zo werd Sandy het vertrekpunt voor een eigen song. Bij nummers van anderen ging het me juist om de tekst, het ritme of de melodie. Het was ook een onderzoek naar wat mij raakt in muziek.”

Het zou leuk zijn als de betreffende artiesten uw antwoord op hun songs te horen krijgen.

“Zeker. Een jaar geleden heb ik een persoonlijk bericht gestuurd aan The Tallest Man on Earth, die leek me wat makkelijker benaderbaar dan Kanye West. Maar vooralsnog geen reactie, haha.”

Op Reply to All horen we behalve een akoestische gitaar en elektronische instrumenten soms ook een klarinet. Die is nogal zeldzaam in de popmuziek.

“Sax is veel gebruikelijker. Maar ik houd bij de klarinet van dat houtige en ronde. Ik heb als kind ook klarinet gespeeld. Ik kan het nog wel, maar niet heel goed. Die klarinetsolo’s zijn ingespeeld door Floris van der Vlugt.”

U hebt een specifieke stijl van zingen: verzorgd en nonchalant ineen.

“Ik heb de popacademie in Enschede gedaan en was echt een strebertje. Ik heb vier jaar lang hard gewerkt aan mijn zang en heb veel verstand van zangtechniek. Mijn spreekstem is juist nogal slordig. Ik sta nu echt aan omdat ik een interview doe, maar normaal klink ik pratend nasaal en lui ook wel.”

“Bij optredens en in de studio kom ik als zangeres vanzelf uit op een balans tussen techniek en eigenheid. Als zanglerares zeg ik ook altijd tegen mijn leerlingen: die oefeningen zijn om te trainen, als je echt zingt, gaat het in de eerste plaats om het verhaal dat je vertelt, niet om de techniek.”

Wie zijn die leerlingen?

“Volwassenen vooral, de jongste zal achttien of negentien zijn, de oudste rond de vijftig. Ik heb ook wel jongere leerlingen gehad, maar dat waren dan kinderen die van hun ouders op hockey én zangles moesten. Ik was vooral aan het entertainen. Ik heb nu leerlingen die echt graag beter willen leren zingen. Sommige hebben al de nodige ervaring, anderen zijn douchezangers.”

Gaat het nummer Sister over een bestaande zus?

“Daar was het vertrekpunt een nummer van Half Moon Run. Eerst ging de tekst letterlijk over mijn zus, die een heel sterke vrouw is en een voorbeeld. Later heb ik het breder getrokken en werd het een song over sterke vrouwen in het algemeen, vrouwen die me hebben geïnspireerd te doen wat ik nu doe.”

Vrouwen doen het de laatste tijd opvallend goed in de Nederlandse popmuziek: Eefje de Visser, S10, Robin Kester, Naaz, u… Hebt u daar een verklaring voor?

“Ik weet zeker dat vrouwelijk talent er altijd al was, daar ligt het niet aan. Ook de muziekindustrie is steeds bewuster bezig met een eerlijke man-vrouwverdeling. Ik produceer in Enschede het Booster Festival, een soort Eurosonic Noorderslag in het Oosten, en streef ernaar met minimaal vijftig procent vrouwelijke professionals te werken. Het is sinds dit jaar geen enkel probleem. Eefje de Visser ken ik niet persoonlijk, veel andere vrouwelijke singer-songwriters wel. We zijn niet voortdurend aan het clubhousen, maar hebben wel contact en supporten elkaar.”

Tenfold: Reply to All (Concerto Records)