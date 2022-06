Singer-songwriter Remme (22) debuteert op Pinkpop: ‘Ik ken het festival alleen van tv. Nu speel ik er zelf. Bizar’

Remme treedt zaterdag om 14.40 uur op op Stage 4 op Pinkpop. Beeld Universal Music

Het was ‘nogal wennen’, zegt zanger Remme (ter Haar, 22). Toen hij afgelopen april voor de eerste keer optrad in de kleine zaal van Paradiso raakte hij tijdens het eerste nummer even van slag. “Ik speelde daarin een stukje tokkelgitaar. Ik geloof dat ik bijna alle noten miste. Zo bizar vond ik het, al die ogen die naar me keken.”

Voordat corona het livecircuit lamlegde had Remme met Get Older al een eerste hit op zijn naam. In januari 2020 speelde hij met zijn nieuw geformeerde band een eerste show op festival Noorderslag. Vaak het begin van een doorbraak, nu meteen het laatste optreden voor een lange podiumstilte. “We zijn in coronatijd wel blijven repeteren met de band,” zegt Remme. “We wilden ons wel blijven ontwikkelen.”

Nu sinds enkele maanden het slot van de concertzalen is, is de jonge generatie Nederlandse popartiesten bezig aan een inhaalslag. ‘s Lands grootste festival Pinkpop biedt vanaf vrijdag een flink aantal van hen een podium. De zangeressen Meau, Froukje, Maan staan er. Net als Antoon. Én Remme. “Vijf jaar geleden leek me optreden op het Pinkpop het ultieme doel,” zegt hij. “Nu sta ik er gewoon. Bizar.”

Het wordt zijn eerste keer op het festival, want ook als bezoeker was hij nooit in Landgraaf. “Ik keek wel altijd naar de verslagen op televisie. Mijn ouders hadden toevallig voor deze editie al een kaartje gekocht omdat ze Pearl Jam willen zien.”

Dure auto

Remme gebruikte de coronatijd vooral om nieuw materiaal te schrijven. Een van die verse songs heet Popstar en gaat over de voordelen van het popsterrendom waarin volgens de liedtekst dure auto’s, limietloze creditcards en massa’s vrienden figureren.

“Ik ben voor die tekst teruggegaan naar mijn 14-jarige zelf. Zo fantaseerde ik dat het zou zijn om een popster te zijn,” zegt Remme. “Ik was in die tijd nog te bang om mijn muziek aan iemand te laten horen, maar droomde er wel van ooit zo’n leven te hebben. Het leek me dat alles dan beter zou zijn, maar ik geloofde er eigenlijk niet in dat het me zou lukken het te bereiken.”

Toch zijn de eerste stappen ondertussen gezet. Hoewel de dure auto nog ontbreekt, staan de eerste miljoenen streams op de Spotifyteller en was, als onderdeel van een talentprogramma van de streamingdienst, zijn beeltenis al groot te zien op een reclamezuil op het New Yorkse Times Square. “Daar was ik als tiener al eens geweest. Het leek me toen dat wie daar met zijn gezicht hangt, het écht had gemaakt.”

Inmiddels heeft Remme alweer nieuwe doelen geformuleerd. “Je moet in je hoofd hebben wat je wil, dat houdt je in beweging,” is zijn overtuiging. “Nu denk ik: ik wil steeds betere muziek maken. En over tien jaar wil ik over de hele wereld kunnen spelen. En dat het publiek dan overal meezingt.”

Fleetwood Mac

De opkomst van Remme is voor een deel te danken aan producer Isa Azier, broer van zanger Thomas. Bij Azier in Eindhoven kreeg Remme als jonge tiener zijn eerste gitaarles. “Na twee jaar zei hij: ‘Wil je niet eens proberen een liedje te schrijven?’ Vanaf dat moment kwam ik elke week met een nieuw ideetje naar de les.”

De sessies stokten toen Azier naar Berlijn verhuisde, maar kregen na een jaar een doorstart toen Remme werd uitgenodigd om enkele nummers op te nemen in Aziers studio daar. Toen een talentscout van een grote platenmaatschappij vervolgens kwam luisteren, had Remme op zijn 17de ineens een mondiaal platencontract te pakken. Zijn muziek bereikte sindsdien behalve in Nederland ook in Tsjechië al de hitlijsten.

Remme is onderdeel van een nieuwe generatie Nederlandse popmuzikanten die al op jonge leeftijd een groot publiek bereiken. Vooral de vrouwen – Meau, Froukje, S10, Maan en Bente – scoren goed. Maar met Flemming en Antoon staan ook de mannen al hoog in de hitlijsten. De overeenkomst tussen die artiesten: ze zingen allen in het Nederlands. Waarom koos Remme voor Engels? “Het is de taal waarin mijn idolen, Jeff Buckley en Fleetwood Mac, ook zongen. Ik vind het mooier. En daarbij: mijn ambitie ligt verder dan de Nederlands grenzen. Ik wil meer dan alleen spelen in Nederland en België.”

KADER: 5 keer niet te missen op Pinkpop

Pearl Jam

Eddie Vedders fameuze duik in het Pinkpoppubliek is dit jaar 30 jaar geleden. Inmiddels is de Pearl Jam-frontman 57 en minder geneigd vanuit camerakranen de mensenmassa in te springen. Het vierde optreden van de grunge-overlevers in Landgraaf is dé publiekstrekker van dit jaar. Maar voor wie het mist: eind juli volgen nog twee shows in de Ziggo Dome.

Zaterdag. 21.30 uur. South Stage.

Måneskin

Na Duncan Laurence de tweede Songfestivalwinnaar ooit op Pinkpop. Maar waar Laurence genoegen moest nemen met de kleinere Tent Stage speelt de Italiaanse rockband gewoon op het hoofdpodium. Niet eens vreemd, want Måneskin verzamelde in sprinttempo een grote én zeer fanatieke aanhangersschare, die net als de bandleden een zwak heeft voor zware oogschaduw en vette mascara.

Zaterdag. 19.15 uur. South Stage.

Antoon

Nederlands jongste popgod Antoon – recent voor het eerst op 1 met de vlotte popsong Hallo – staat in december twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Zo beschouwd is een Pinkpopplek voor de pas 20-jarige Valentijn Verkerk uit Hoorn helemaal niet zo opzienbarend. Antoon is een ouderwets meisjesidool dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers (Metallica is de hoofdact op Antoons vrijdag) aanzienlijk omlaag zal halen.

Vrijdag. 14.30 uur. Tent Stage.

Froukje

Exponent van de nieuwe generatie Nederlandstalige popzangeressen. Froukje heeft enkele van de meest bejubelde songs van de afgelopen drie jaar op haar naam, maar als gevolg van de coronapandemie nog niet veel live-ervaring. Spannend om te zien of het haar lukt een volle Pinkpoptent te temmen.

Vrijdag. 18.30 uur. Tent Stage.

Metallica

Voor de derde keer is Metallica in Landgraaf. Van de twee eerdere bezoeken staat dat van 2014 met hoofdletters in de lokale geschiedenisboeken. De band zou Pinkpop afsluiten, maar kon pas het podium op nadat een zwaar onweer was overgetrokken. Vooraf lag het festival bijna twee uur stil. Bezoekers moesten gehurkt op de grond afwachten tot het noodweer was overgetrokken. Dit keer zijn weersverwachtingen vriendelijker.

Vrijdag. 22.00 uur. South Stage.