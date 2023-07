Sinéad O’Connor (1966-2023) had een leven vol pijn en depressies

Sinéad O’Connor. Beeld NTR

De grootste hit van Sinéad O’Connor, die tien studioalbums heeft uitgebracht, is Nothing Compares 2 U uit 1990. O’Connor werd met die cover van het nummer van Prince wereldberoemd. In Nederland stond ze acht weken op de eerste positie van de Top 40 met die hit. Haar doorbraak beleefde ze een paar jaar eerder al met het nummer Troy, dat ze in 1987 uitbracht. Nothing Compares 2 U en Troy staan nog altijd hoog genoteerd in de Top 2000 van Radio 2.

De iconische videoclip van Nothing Compares 2 U wordt beschouwd als een van de beste uit de jaren negentig. Met de clip won ze als eerste vrouwelijke artiest de prijs voor de beste videoclip tijdens de MTV Music Awards in 1990. Daarin zie je bijna het gehele nummer een close-up van haar gezicht, terwijl ze zingt. Aan het eind rolt er een traan over haar beide wangen. O’Connor zei later dat het echte tranen waren, getriggerd door gedachten aan haar moeder die in 1985 omkwam bij een auto-ongeluk.

‘Met groot verdriet maken wij het overlijden van onze geliefde Sinéad bekend,’ schrijft haar familie in een verklaring. ‘Haar familie en vrienden zijn er kapot van en vragen om privacy in deze zeer moeilijke tijd.’

Het overlijden van de zangeres komt een jaar nadat haar 17-jarige zoon Shane in januari 2022 zelfmoord pleegde, nadat hij uit de instelling ontsnapte waar hij werd behandeld voor mentale problemen. O’Connor kampte zelf ook haar hele leven al met depressies en deed meerdere zelfmoordpogingen. Het verlies van haar kind was een zware klap voor de artiest. Vier dagen na het overlijden liet O’Connor zichzelf opnemen in het ziekenhuis. Op 17 juli tweette ze nog over hoe moeilijk ze had met Shanes overlijden. Over haar doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.

Mentale problemen

De zangeres, die zelf kampte met een bipolaire stoornis, kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege uitspraken over onder meer haar mentale problemen. In 2021 bracht ze haar autobiografie uit waarin ze onder meer vertelt over haar moeilijke jeugd. In 2017 plaatste ze een wanhopige videoboodschap op Facebook. Daarin zei ze zich alleen en depressief te voelen sinds ze de voogdij over haar zoon was kwijtgeraakt. Ze zei al twee jaar met suïcideplannen rond te lopen, daarvan alleen weerhouden door haar artsen en psychiaters.

De muziekwereld schrok van de beelden van de zangeres, die sinds haar doorbraak altijd de controverse en commotie vakkundig leek te regisseren. Haar gemillimeterde kapsel werd onderdeel van de popmuziekcanon van de nineties. In die jaren worstelde ze met haar katholieke opvoeding. Ze verscheurde in 1992 in Saturday Night Live een foto van de paus. In 2017 vroeg ze uiteindelijk om uitgeschreven te worden uit de kerk. Niet veel later bekeerde ze zich tot de islam. Tot tweemaal toe veranderde ze haar naam. Eerst heette ze Magda Davitt, tegenwoordig Shuhada Sadaqat. In 2021 kondigde O’Connor aan met pensioen te gaan, maar ze kwam daar later op terug.

O’Connor had naast haar zoon Shane nog drie kinderen.