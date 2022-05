Sinan Çankaya winnaar E. du Perronprijs

Beeld Harmen De Jong

In het boek schrijft Çankaya over hoe het is om als kind van Turkse arbeidsmigranten op te groeien in een arme wijk in Nijmegen. “Ik ben een klassenmigrant,” zei hij eerder tegen Het Parool. “Ik voel me geen Turk, maar een jongen uit een achterstandswijk.”

De jury noemt Çankayas werk ‘een spiegel aan de lezers’, die uitnodigt tot zelfreflectie. “Het daagt ons uit na te denken over de verantwoordelijkheid voor het verbinden van verschillende culturen en het openstaan voor verandering.”

De E. du Perronprijs, een initiatief van de de gemeente Tilburg en Tilburg University, is vernoemd naar de Nederlandse schrijver en dichter Charles Edgar du Perron. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan schrijvers, kunstenaars of publieke intellectuelen die volgens de jury ‘grenzen signaleren en doorbreken om wederzijds begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren’. Ellen Deckwitz was de vorige winnaar van de prijs.

De prijs van onder meer 10.000 euro zal op 19 mei worden uitgereikt.