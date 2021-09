Sinan Can probeerde een greintje menselijkheid te bespeuren bij gevangen Europese IS-strijders

'God vertelt ons alles in de Koran over handen afhakken, onthoofden en vrouwen stenigen,' zei een van de IS-strijders tegen Sinan Can. Beeld BNNVara

We kennen hem als ‘de aardige reus’, zei journalist Sinan Can tegen Sophie Hilbrand, voor de vertoning van zijn documentaire Retour Kalifaat – de erfenis van een slagveld, maar deze keer had hij zich uit de tent laten lokken. Hij had namelijk geprobeerd ‘een fatsoenlijk gesprek te voeren’ met drie gevangen IS-strijders uit Europa.

Lips schakelde in voor een rondje achtbaan door het Midden-Oosten. Beelden van een seksslavenmarkt met gillende yezidivrouwen, kort gesneden op de entree per rolstoel van de Belgische Adel, die vroeger ‘een deugniet’ was en nu onbewogen keek naar een filmpje waarop zijn stiefzoontje een auto vol met mannen in de lucht deed vliegen. “U moet weten dat aan dat kind is verteld: je moet gewoon op dat knopke drukken. Een kindje van drie jaar houdt van knopkes drukken.”

Adel was gelukkig geweest in Raqqa. Zijn collega-IS’er Jesper uit Denemarken dreef er met zijn vrouw een winkeltje in groente en fruit, terwijl Feril uit Zweden er slechts chauffeur was geweest. De mannen hadden niets gezien, niets gehoord en niets gedaan.

“Lees jij de Koran?” vroeg Feril aan Can. “Waarom stel je dan van die stomme vragen? God vertelt ons alles in de Koran over handen afhakken, onthoofden en vrouwen stenigen.”

Langzaam zag Lips de arme Can gek worden. “Ik probeer een greintje menselijkheid bij je te bespeuren,” zei hij tegen Jesper. “Wat zie je als je in de spiegel kijkt?” Dat wist Jesper niet, want hij beschikte al twee jaar niet over een spiegel. Waarna hij nog maar eens om zijn eigen grapje lachte.

In Syrië bevinden zich nog honderden Europese IS’ers, waaronder 115 Nederlanders. De Koerden willen van ze af en hier willen we ze niet terug. Door de vriendelijk reus Can weet Lips nu ook: de strijd tegen het terrorisme is nog lang niet gedaan.

