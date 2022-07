Simone Kleinsma is niet de meest kritische interviewer ter wereld, maar wel de gezelligste

Lenny ‘de troubadour’ Kuhr was te gast bij Simone Kleinsma om haar ‘muzikale pad te verkennen’. Beeld Omroep Max

Hoe knus kan televisie zijn, dacht Lips, nadat hij zich had laten onderdompelen in het warme bad van Klassiekers met Kleinsma, het zoveelste schot in de roos van Omroep Max. Het programma is een mix van Zomergasten, Hoge Bomen en Wintertijd, met presentatrice Simone Kleinsma als stralend middelpunt, Janine Abbring, Jeroen van der Boom en Harry de Winter in één.

Zondag was Lenny ‘de troubadour’ Kuhr te gast om haar ‘muzikale pad te verkennen’. De aftrap was al goed: Kleinsma en Kuhr zongen samen een mopje Herman van Veen, en onmiddellijk was ook Lips vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk.

Wat volgde was een trip down memory lane voor de Omroep Max-doelgroep, van Rudi Carell en Jules de Corte tot Johnny Jordaan en Ramses Shaffy, afgewisseld met gesprekjes tussen Kleinsma en Kuhr, waarbij de licht-kakkineuze tongval van de songfestivallegende haar iets prettig gedistingeerds gaf.

Kleinsma is niet ’s werelds meest kritische interviewer (‘Jeetje Lenny, ik vind je stem zo mooi!’) maar mogelijk wel de allergezelligste. Toen de twee dames samen ‘Op een onbewoond eiland’ inzetten, geschreven door Kuhrs voormalige levenspartner Herman Pieter de Boer, was het feestje compleet.

Ook de moeilijke tijden in Kurs leven kwamen aan bod. Ze had zo’n zeven jaar niet kunnen zingen, door een acuut stemprobleem, maar uiteindelijk had die episode haar alleen maar een completer mens gemaakt. Kleinsma zette nog grotere ogen op dan ze normaal al heeft en luisterde empathisch. Als slotakkoord zong ze een liedje van Toon Hermans voor haar gast, en waar dat dat bij Jeroen van der Booms Hoge Bomen steevast het ongemakkelijkste moment van de avond is, viel hier alles op zijn plek.

Klassiekers met Kleinsma is nostalgie-tv op zijn best. Très tuttig, absoluut, maar ook een welkom antidotum tegen alle ellende die dagelijks via de beeldbuis op ons afkomt.