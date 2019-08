Siko van Berkel: de kapper die een zomerhit wilde scoren

De plaat van haarstylist Siko van Berkel.

Zijn stoute jongensdroom, zoals hij het zelf noemt, is uitgekomen. De drie minuten durende accordeonknaller In de blauwe zee van je ogen ‘loopt lekker’ op Spotify, de videoclip, geschoten door modefotograaf Jouke Bos, staat sinds vandaag online. “We hebben hartstikke veel haast, het moet natuurlijk nog een zomerhit worden.”

Siko van Berkel, 38 en al een kwart eeuw in het kappersvak, drie Coiffure Awards op zijn naam, en diverse malen backstage bij internationale modeshows gewerkt in het team van haarmeester Eugene Souleiman, zit op de witte leren bank in Kapsalon In de Jordaan.

De zaak op de Elandsgracht die hij in december opende met kleurspecialist Lorin Versteeg en die veel publiciteit kreeg vanwege het opvallende, opulente interieur. Dat is een gezellige mix van Driehoek Meubelen in Noord (‘de plek waar de Roelvink-jes kind aan huis zijn’), gedrapeerde vitrage, nepbloemen, panterprinttapijt en Versace­behang.

Karaokeavond

Naast de bank, op de grond, staat een stapel platen waarvan zijn hart sneller gaat kloppen: Manke Nelis, Johnny Jordaan, Willy Alberti. Bij de officiële opening van de salon had Van Berkel volkszangers Mark Fledderman en Ramon Sandbergen (‘Als je die ergens neergooit gaat het dak eraf’) ingehuurd. Eens per twee maanden organiseert hij er een karaokeavond met Nederlandstalige zangers voor mensen uit de buurt, klanten en wat mode-incrowd.

‘Om de ruiten niet kapot te zingen’ nam hij zangles. Xander de Buisonjé, (‘ik knip hem al járen’), spoorde hem aan er meer mee te doen. Hij wilde wel een tekst voor Van Berkel schrijven. Et voila, negen maanden later is er een smartlap.

“Ik ben geen topzanger, zo goed als Tino Martin zal ik nooit worden, en er is natuurlijk wel een beetje computer over mijn stem gehaald, maar toch, het eindresultaat klinkt heerlijk.”

Beeld uit de clip van In de blauwe zee van je ogen van Siko van Berkel. Beeld Jouke Bos

Hans Kap, de vaste accordeonist van Tino Martin, gaf aan zijn smeekbede gehoor. Marcel Visser, ‘de bandleider in alle Hollandstalige bandjes’ speelt mee op gitaar. “Ze zijn voor Jan met de korte achternaam naar Xanders studio in Blaricum gereden en hebben daar een hele dag staan spelen. Het zit ’m bij mij in de gunfactor.”

De single gaat over Van Berkels vrouw, Elise Haman, make-up artist bij NCL Representation, over haar ogen en benen en over hoe geweldig, leuk en mooi hij haar vindt. “De eerst keer dat Xan en ik samen het refrein zongen, moest ik bijna huilen.”

“Mijn zanglerares, Tomoko Makuuchi – ze zingt sopraan bij het Dutch National Opera en Ballet, ik knip haar al honderd jaar – is een kleine Japanse die gebrekkig Nederlands spreekt. Kun je je voorstellen? In haar prachtige huis aan de gracht, met van die chique plafonds vol ornamenten, heeft ze maandenlang met mij In de blauwe zee van je ogen gezongen. Een uurtje per week, want daarna ben je kapot. Weet je hoe zwaar en emotioneel zingen is? Vooral als je het niet goed kunt. Maar Tomoko was nooit radeloos. Ze zei: ‘Sik, als je kunt horen hoe de toonhoogtes lopen, dan is de rest net als bij een marathon. Je moet gewoon oefenen, oefenen en dan kan alles’.”

De hele dag

Voor zijn zingende alter ego koos hij het pseudoniem Chicco the Ket (deels een geuzennaam uit zijn geboortedorp). “Ik dacht als ze Siko van Berkel gaan googelen, zien ze me overal met een bus haarlak in de weer over taoïstisch knippen staan praten, dan wordt het niets met die hit.” Het nummer is uitgebracht door Bizon on Stage, het platenlabel van De Buisonjé.

Ter promotie vroeg Van Berkel bevriende BN’ers – velen zitten regelmatig in zijn kappersstoel – of ze een filmpje wilden opnemen waarin ze hun enthousiasme over het nummer uiten. Géza Weisz, Soundos El Ahmadi, Manuel Broekman, Henk Schiffmacher, Mattijs de Ligt (‘een geweldige nuchtere jongen, niet gek te krijgen’), allemaal gaven ze eraan gehoor.

“En er druppelen nog steeds filmpjes binnen. Echt te gek,” zegt Van Berkel. Wolter Kroes in zijn filmpje: “Volgens mij heb je een hit te pakken, succes vriend.”

Beeld uit de clip van In de blauwe zee van je ogen van Siko van Berkel. Beeld Jouke Bos

Het nummer staat sinds een week of drie op Spotify. Van Berkel draait het de hele dag, liefst op meerdere telefoons tegelijk om zoveel mogelijk streams te halen. Hanita Homburg, mede-uitbater van het naastgelegen Café De Jordaan, komt een glas rode wijn brengen om te vieren dat nu ook de opnames van de videoclip er die dag opzitten.

Homburg figureert erin, net als de 76-jarige Trix Diaz – ‘ik woon al vijftig jaar op de Bloemgracht’, Lianda Schuster, werkzaam in Café de Jordaan, en modellen Cecilia Zevenhek en Anouk Arends. De laatste heeft een toeter van zo’n twintig centimeter haar op het hoofd. “De clip is geïnspireerd op de oorspronkelijke bewoners van De Jordaan, met een knipoog naar Jordanees haar”, verklaart Van Berkel.

Hij groeide op in Noordwijkerhout, maar is sinds zijn achttiende woonachtig in Amsterdam (‘ik voel me Amsterdammer in iedere cel’). Hij zegt vooral van de saamhorigheid te houden die het Nederlandse lied teweegbrengt.

“Ik ben ermee opgegroeid, de broers van mijn opa gingen met een accordeon langs kroegen. Bij Hollandstalige feestjes gaat het niet per se over wie de beste dansmoves heeft, maar wel over gezellig met elkaar een biertje drinken en meezingen.”

Beeld Jouke Bos

“Als je naar Leonard Cohen luistert, vooral in zijn periode dat hij boeddhist werd, moet je eerst door 33 lagen voordat je bij de kern komt. Prachtig mooi als je van poëzie houdt, maar soms is het ook heel lekker om te horen: ik hou van jou, ik blijf je trouw. Die tekst hoeft niet via de hersenen, maar kan rechtstreeks het hart in, eenvoudig maar puur.”

“Hazes is toch de basis, bij die man kon je de ellende door de speakers heen proeven. Ik heb al zijn platen, ik luister continu naar Nederlandstalig. Behalve na het verlies van de halve finale van de Champions League. “Toen ben ik diep verscholen in mijn capuchon, oortjes in en Bach op, huilend het stadion uitgelopen. Toen kon ik even geen Nederlandstalig aan.”

Negen uur bezig

Wat nu, als In de blauwe zee van je ogen daadwerkelijk een hit wordt? “Elke zaterdag ergens in een kroeg zingen hoeft voor mij niet, hoewel deze ervaring wel naar meer smaakt natuurlijk. Mijn vrouw vindt het leuk als ik er nog een kerstsingle én carnavalsnummer achteraan maak. We zien wel.”

Voorlopig heeft hij het razenddruk. De salon loopt als een trein, inmiddels staan ze er met zes man, maar Van Berkel merkt nog wel enige aarzeling bij mensen die naar binnen gluren. “Ze denken toch nog vaak dat we hier alleen blauwe spoelinkjes en watergolfjes doen.”

YouTuber Monica Geuze is net de deur uit. “Lorin heeft Monica’s haar van zwart naar blond geverfd. Ga d’r maar aan staan, maar het is gelukt en hoe, ze is negen uur bezig geweest.” Mannen kunnen er ook met een gerust hart binnen stappen. “Zolang ze geen opgeschoren barberkapseltjes willen dan.”

Beeld uit de clip van In de blauwe zee van je ogen van Siko van Berkel. Beeld Jouke Bos

Van Berkel knipt ook Matthijs de Ligt. “Dat is voor mij als Ajacied in hart en nieren natuurlijk wel een dingetje.” André Hazes junior knipt hij ook, en laatst kwam zijn zus Roxeanne ‘voor de gezelligheid binnen huppen’.

Dat maakt de kapsalon zo’n gezellige, vreemde mix van klanten, want ze knippen en verven er ook alle modellen van Wilma Wakker Model Management en van The Movement Models. “Jill Kortleve gaat als een tiet in New York en Laura Beuger is ook hard op weg een ster te worden. Ik heb ze allebei gekortwiekt.

Eigenaar Robbie Baauw weet hoe hij een model in de markt wil zetten, samen bedenken we daar een look bij. Bij Laura heb ik een korte pony en boblijn genipt, met een lange mat aan de achterkant, om haar fantastische kaaklijn eruit te laten springen. Daarna zat ze in één klap in de lift.”

Hij wil zich weer meer focussen op haarstyling en shoots – onlangs nog voor &C en Vogue Nederland – en hij neemt de leiding van de Hairschool van House of Orange weer op zich. “Dat zorgt voor lekker wat reuring in de salon op zondagen. Drie keer raden welk nummer er de hele dag opstaat.”