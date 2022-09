Sihame beantwoordt wraakporno met bloederige wraak

Sihame rekent af met de jeugdbende rond haar ex, die wraakporno van haar verspreidde. Beeld KRO NCRV

Meteen na aflevering één werd vorige maand geschrokken gereageerd op de nieuwe NPO3-serie Sihame. Een keel werd doorgesneden en rochelend en bloedspuwend kwam Sihames eerste slachtoffer aan zijn eind. Het was allemaal iets te gruwelijk voor het uitzendtijdstip even voor negen uur.

Ook voor Lips was de serie even wennen. Behalve rauw, waren de jonge acteurs en hun slang uit een achterbuurt van Den Haag soms onverstaanbaar. De kijkcijfers waren – hoe onterecht ook – niet om over naar huis te schrijven.

De aflevering van gisteren, de vierde, verhelderde veel. Eindelijk maakten we mee hoe hoofdpersoon Sihame door het lint ging toen op school een seksfilmpje van haar rondging, gemaakt door het vriendje dat zij net had ontmaskerd als vreemdganger. Omdat haar telefoonnummer in het filmpje was opgenomen, bleef haar mobieltje maar ronken door appjes van onbekende nummers die haar voor hoer uitmaakten – gekmakend natuurlijk. Geschrokken vrienden en klasgenoten vroegen wat in haar gevaren was of maakten meteen maar klemmende verwijten dat ze een schande was voor haar moeder of hun godsdienst.

Sihame slaat terug en beantwoordt de wraakporno met een bloederige wraak, dat is de rode draad van de serie. Een mooi idee van Achmed Akkabi, bekend van onder meer van Mocro Maffia. Daar doet deze serie ook meteen aan denken. Een voor een rekent Sihame af met de jeugdbende rond haar ex, de ‘lachgaskeizer’ die zijn bezorgdienst voor ballonnetjes en lachgastanks combineert met een handeltje in blootfilmpjes die hij met gladde praatjes aan meisjes zijn ontlokt, waarna zij als ‘Kechs Deluxe’ lelijk te kijk worden gezet.

Dat belooft nog wat. Deze serie verdient meer kijkers en zal de doorbraak betekenen van jong talent zoals hoofdrolspeler Ahlaam Teghadouini en regisseur Shamira Raphaëla. Heel benieuwd hoe het afloopt met Sihame, we zijn pas op de helft. Duidelijk is alvast dat ze gruwelijk hard kan slaan.

Reageren? hanlips@parool.nl.