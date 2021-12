Sifan Hassan rent nog steeds rondjes in Lips’ hoofd

Sifan Hassan krijgt de prijs uitgereikt voor Sportvrouw van het jaar tijdens het NOC*NSF Sportgala. Beeld ANP

Nederland is een land van hardfietsers. Kop in de wind. Stoempen en doorkachelen. D’r op en d’r over. Wat zegt dat over ons, dacht Lips. Bij het NOC*NSF Sportgala zag hij achtereenvolgens parawielrenner Jetze Plat, het sprintteam van het baanwielrennen en wielercoach Hugo Haak in de prijzen vallen. Tussendoor mocht de oude wielercoryfee Joop Zoetemelk zijn collega-wielercoryfee Hennie Kuiper uitgebreid eren met de Fanny Blankers-Koen carrièreprijs.

Mooie conversatie.

Zoetemelk: “Je hebt hem echt verdiend.”

Kuiper, nadat hij bijna over een trapje was gestruikeld: “Ik ben er best trots op.”

Zoetemelk: “Het is een renner die er alles voor gedaan heeft.”

Nederland op zijn best, stelde Lips vast. Niets meer aan doen. Maar hoe gaat dat? De tijd schrijdt voort. Hardfietsers maken plaats voor hardlopers, atleten voor atletes. Lips moest weer een beetje huilen toen hij Sifan Hassan zag verschijnen. Sinds haar weergaloze optreden bij de Olympische Spelen in Tokio, waar ze twee gouden en een bronzen medaille won, rent ze rondjes in zijn hoofd. Na afloop wilde ze slapen. Dat heeft ze de afgelopen drie maanden gedaan, liet ze weten. En nu heeft ze covid.

Wat Lips betreft had daarmee het programma afgelopen mogen zijn, maar op een of andere manier denken ze bij de NOS en het NOC*NSF nog steeds dat een sportgala slechts tot een hoogtepunt kan komen met de verkiezing van een sportmán van het jaar. Dat werd Max Verstappen, die met 350 kilometer per uur rondjes kan rijden in een auto. Zijn concurrenten, wielrenners Niek Kimmann en Harrie Lavreysen, hadden niet eens de moeite genomen een speech voor te bereiden.

Het applaus klaterde, maar Lips moest vooral aan bondscoach Louis van Gaal denken, die zich ten overstaan van zijn spelers afvroeg wat daar nu aan is: wèng-wèng-wèng-wèng.

