Siemon de Jong stopt na twintig jaar met jeugdprogramma Taarten van Abel

Siemon Abel interviewde de kinderen tijdens het taarten bakken. Beeld ANP

Het recept bleef 20 jaar hetzelfde: bakker Siemon de Jong kwam bij de kinderen thuis met twee tassen vol marsepein, chocolade en eetbare confetti. Wanneer de ouders de deur uit waren gestuurd, kon het bakken beginnen. Maar niet voordat de kinderen hadden verteld voor wie het baksel was bedoeld. Dat kon iedereen zijn: een recent overleden oma, een buurtkindje dat ziek was of een klasgenoot met wie een ruzie moest worden goedgemaakt.

Tijdens het rollen van het deeg, het kiezen van de versiering en het decoreren van het banket volgde dan wat in veel programma’s met bekende Nederlanders ongetwijfeld voor een persoonlijk interview was doorgegaan.

Maar bij De Jong ontstond boven het fornuis gewoon een ongedwongen gesprek tussen de twee bakkers, ook al beliep het leeftijdsverschil tussen beiden soms een halve eeuw. De onderwerpen konden zwaar zijn (zo besprak De Jong ooit de zelfmoordgedachten van een jong meisje) of licht, maar altijd toonde De Jong zich oprecht geïnteresseerd en nuchter.

Magie

Maar na de uitzending van 2 april gaat het vuur in de bakoven uit. De Jong vindt het tijd voor ‘nieuwe dingen’. “Ik wil mezelf niet herhalen en ook de magie van het programma niet verliezen,” zegt hij. “Ik heb veel bijzondere ontmoetingen gehad en mooie gesprekken mogen voeren. Het was mij een eer Abel te mogen spelen.”

In een speciale aflevering zal De Jong op 2 april met oud-deelnemers terugblikken op de afgelopen twintig jaar. In 2011 won het programma de Gouden Stuiver voor het beste kinderprogramma en een jaar later de Ere Zilveren Nipkowschijf.

De Jong begon in 2003 op aandringen van de toenmalige producent Machteld van Gelder, die de naam voor het programma al had bedacht voordat er een ‘Abel’ was gevonden. De Jong speelde al die jaren zichzelf. Nadat hij zich had voorgesteld als Abel, vertelde De Jong ook persoonlijke dingen over zichzelf aan de kinderen. Tegen Jacky, een meisje dat werd geboren met hiv: “Weet je wie er ook hiv heeft? Ik.” Een openbaring die ook voor de crew van het programma nieuw was.

Chronische burn-out

Bijna 250 afleveringen maakte De Jong. Ondertussen bestierde hij zijn eigen banketbakkerij aan de Ferdinand Bolstraat, De Taart van m’n Tante. De zaak sloot in 2019. De Jong en zijn compagnon besloten de ruimte te verhuren aan een horecaondernemer die er een kaas- en wijnbar opende. “We hebben heel lang heel hard gewerkt, veel personeel gehad en zijn nu toe aan een beetje rust en bezinning,” zei De Jong toen. In het tv-programma De geknipte gast vertelde hij niet veel later te kampen met een ‘chronische burn-out’.

Nu stopt hij ook met zijn televisiewerk. Juliette van Paridon, eindredacteur Jeugd van de VPRO, roemt De taarten van Abel als ‘één van de beste praatprogramma’s van de Nederlandse televisie’. De Jong had daar volgens haar een belangrijk aandeel in. “Hij is uitgegroeid tot een fenomeen van de Nederlandse kindertelevisie.” Of de omroep een nieuwe Abel zal zoeken om het programma voort te zetten is nog onduidelijk.