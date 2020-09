Sidik en de panter: fraaie mix van optimistische fabel en natuurdocu

Zijn vader heeft hem gezien, vertelt Sidik in voice-over: een prachtige panter met zwarte vlekken. Dat was 25 jaar geleden, sindsdien heeft niemand meer een spoor van de Perzische panter gevonden in het Zagrosgebergte.

Filmmaker Reber Dosky kwam aan het einde van de vorig eeuw vanuit Koerdistan naar Nederland, waar hij na de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening naar de Filmacademie ging. In Sidik en de panter keert hij (opnieuw) terug naar het landschap van zijn jeugd.

Hij volgt er ­Sidik Barzani, een even bedachtzame als goedgemutste eenzaat die al 25 jaar op zoek is naar de mythische panter. Met een reden: “Als de panter terugkeert, is de grond beschermd. Dan worden de bergen een nationaal park. En een nationaal park durft niemand te bombarderen of in brand te steken.”

In de openingsbeelden komt Sidik bijna onopgemerkt – tergend langzaam, stapje voor stapje – het ­besneeuwde, wonderschone berglandschap (glooiende witte heuvels, kale bomen en stronken) in schuiven. ­Bewapend met een verrekijker, een camera en een opschrijfboekje, waarin hij nauwgezet verslag doet van de sporen die hij vindt, doorkruist hij het ruige gebied. Onderweg drukt hij landgenoten op het hart geen levende bomen om te hakken en sombert hij over het oorlogsgeweld dat ervoor zorgde dat hij als kind zijn geboortedorp moest ontvluchten.

Soms is de toon van de gesprekken luchtiger. Twee jongemannen, die een pakezel hebben die Messi heet, beginnen over El Clásico, de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid. “Saai,” vonden ze hem. “Messi en Ronaldo worden trager. Net als ­onze ezel.”

Op het documentairefestival Idfa werd Sidik en de panter vorig jaar ­bekroond; terechte lof voor een delicate mix tussen (een ondanks ­alles optimistische) fabel en een ­natuurdocumentaire, die ook door het fraaie camerawerk van Roy van Egmond al een bioscoopkaartje waard is.