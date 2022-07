Show vol spektakel van Lady Gaga in Gelredome, maar muzikaal stelt het concert teleur

Lady Gaga tijdens de eerste show van de tour, anderhalve week geleden in Düsseldorf Beeld Getty Images for Live Nation

Zoals je verwacht van een dame, begint Lady Gaga haar optreden in het Gelredome bijna een half uur te laat. Ze maakt het wel meteen goed met het publiek. Lady Gaga (Stefani Germanota, 26) trapt af met drie hits uit haar begintijd. Bad Romance, Just Dance en Poker Face gaan er wel in bij het publiek, dat wordt overweldigd door showelementen. Video, licht, animatie, een prachtig decor en iedere gast draagt een armbandje dat - gestolen ideetje van Coldplay - oplicht in allerlei kleuren op de maat van de muziek.

Een grotere show dan die van Lady Gaga gaan we dit jaar in Nederland niet meer zien. Maakt dat het muzikaal ook goed? Dat niet per se. De zangeres put in Arnhem vooral uit Chromatica, haar laatste album, niet haar beste. En dan helpt het al helemaal niet mee dat de beroerde akoestiek in Gelredome er een grote brij van maakt.

Het mooist wordt het, zoals bij Shallow, als Lady Gaga in haar eentje aan de piano laat horen wat ze in huis heeft. Kwetsbaar en sterk, met veel zeggingskracht.

Achtbaan

Hoewel groots aangekleed, is de huidige stadiontour beperkt van omvang. In Europa treedt Lady Gaga maar zes keer op, na Arnhem resteren nog twee concerten in Londen. Haar tourschema is toch al atypisch, met een Noord-Amerikaans vervolg dat wordt onderbroken door slechts twee shows in Japan. De show in Gelredome is de enige Europese die niet uitverkocht, hoewel er deze avond niet heel veel plekken onbezet blijven.

Wie van show houdt, wordt in Gelredome ruimschoots bediend, hoewel de achtbaan Lady Gaga geregeld hinderlijk wordt opgehouden. Het betreft intermezzo’s op de videoschermen tussen blokken liedjes in. Ze zijn nodig om podium- en kostuumwissels toe te passen, maar ze halen de vaart uit de show.

Wie vooral voor de muziek komt, moet af en toe even doorbijten. Er is maar één alternatief: je overgeven aan een magnifieke spektakelshow. Want dat is en blijft het.