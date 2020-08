Shin Sihan wint GrachtenfestivalPrijs 2020

Shin Sihan, de jonge violist is winnaar van de GrachtenfestivalPrijs 2020. Beeld Jakob van Vliet

De 25-jarige Sihan ontving zijn prijs gisteravond tijdens De Avond van de GrachtenfestivalPrijs in de Wintertuin van Hotel Krasnapolsky. Als artist in residence tijdens het Grachtenfestival 2021 krijgt hij carte blanche om zijn muzikale dromen te realiseren. De andere genomineerden waren sopraan Channa Malkin en pianist Daan Boertien.

Sihan begon op 6-jarige leeftijd met vioollessen aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij vervolgde zijn studie bij Vera Beths aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij na zijn afstuderen de Fock-medaille kreeg voor het hoogste cijfer van het jaar en een onderscheiding voor zijn ‘fenomenale virtuositeit, gecombineerd met een fenomenale muzikaliteit’. Momenteel volgt hij de solistenmasterstudie aan de Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlijn.

Podiumpersoonlijkheid

Sihan ontving al eerder prijzen, waaronder de Dutch Classical Talent Award, Elisabeth Everts Award en de Kersjes Vioolprijs en hij won prijzen op de Oskar Back, Kloster Schöntal en Iordens Vioolconcoursen. Hij trad al op als solist met het Koninklijk Concertgebouw Kamerorkest, het Nederlands Symfonieorkest, het Nationaal Jeugdorkest van Nederland, het Residentie Orkest en het Gelders Orkest.

Met pianiste Yang Yang Cai en cellist Alexander Warenberg vormt Sihan sinds 2017 het Amsterdam Piano Trio. Ook maakt hij deel uit van het Chianti kamermuziekensemble, een groep van vijf muzikale vrienden die hun krachten bundelen in trio’s, kwartetten en pianokwintetten. De viool die Sihan bespeelt is in 1675 gemaakt door de Italiaanse vioolbouwer Nicola Amati, en is in bruikleen gegeven door de Caldic Collectie.

Afgelopen maandag speelde Sihan in het festivalonderdeel Meesterlijk! in Krasnapolsky met Yang Yang Cai (piano), Won-Ho Kim (viool), Takehiro Konoe (altviool) en Alexander Warenberg (cello) werken van Schnittke, Ernst en Bartok. “Hij is op dit moment een van mijn favoriete violisten; ik ken weinig mensen met zoveel podiumpersoonlijkheid. Als hij speelt, wil je echt luisteren,” aldus Grachtenfestivalprogrammeur Lestari Scholtes.

Veertiende keer

De GrachtenfestivalPrijs, die als doel heeft om jonge, talentvolle musici te presenteren, is dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Ties Mellema (saxofoon, 2007), Lisa Jacobs (viool, 2008), Bosgraaf en Elias (blokfluit en gitaar, 2009), Judith van Wanroij (sopraan, 2010), Karin Strobos (mezzosopraan, 2011), Sax & Stix (saxofoon en slagwerk, 2012), Remy van Kesteren (harp, 2013), Rosanne van Sandwijk (mezzosopraan, 2014), Mathieu van Bellen (viool, 2015), Sophiko Simsive (piano, 2016), Ella van Poucke (cello, 2017), Raoul Steffani (bariton, 2018). Vorig jaar ging de prijs naar violiste Emmy Storms, die het Grachtenfestival zondag afsluit met een besloten concert, te volgen via grachtenfestival.nl/video.