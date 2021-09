Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: deze nieuwe superheld kan Marvel dragen

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Beeld Jasin Boland

Na Black Widow brengt Marvel opnieuw een superheldenfilm uit waarin familie centraal staat. Maar waar Black Widow vooral ook een afscheidsgroet was aan een van de langst meelopende personages uit het Marvel Cinematic Universe (MCU), luidt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings een nieuwe superheld in.

Al lijkt Shaun (Simu Liu) nu niet direct geschikt voor die rol. Samen met zijn beste vriendin Katy (Awkwafina) werkt hij in hedendaags San Francisco als parkeerbediende en ’s nachts zingen ze tot in de kleine uurtjes karaoke. Maar Shaun wordt al snel ingehaald door het verleden dat hij samen met zijn echte naam Shang-Chi dacht te hebben achtergelaten in China.

Spil in dat verleden is zijn vader Wenwu, drager van de magische tien ringen uit de titel. Een opvallend ambivalent personage, gespeeld door de altijd intrigerende Tony Leung. Het is de complexe dynamiek tussen vader en zoon die het zwaartepunt vormt, zelfs in een omgeving van immense bamboebossen, magische wezens en portalen.

Destin Daniel Cretton is samen met onder meer Cate Shortland (Black Widow) en Chloé Zhao (het nog te verschijnen Eternals) een van de regisseurs uit de indiefilmwereld die is aangetrokken door Marvel. Het gevolg van die keuze lijken vooralsnog persoonlijkere motieven en complexere (familie)relaties te zijn. Al blijven het natuurlijk superheldenfilms, dus moet ook gewoon de wereld worden gered.

Shang-Chi kent enkele van de elegantste vechtscènes uit het Marvel-universum, herinnerend aan wuxia-films als Hero (2002) en Crouching Tiger Hidden Dragon (2000). Het gevecht dat de eerste ontmoeting vormt tussen de ouders van Shang-Chi is tegelijk een sensuele paringsdans. Duizelingwekkend is een ander gevecht op een enorme steigerconstructie tientallen meters boven de grond.

Hoewel de film zich nog bijna verslikt in de wat rommelige finale, is Shang-Chi een overtuigende introductie van een van de superhelden die de komende jaren het MCU moet gaan dragen.