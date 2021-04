Shadowplay is een overvol thrillerdrama in verwoest Berlijn

Taylor Kitsch als agent Max McLaughlin in de televisieserie Shadowplay. Beeld ZDF und Stanislav Honzik

Agent Max McLaughlin (Taylor Kitsch) mag dan gepokt en gemazeld zijn in de straten van New York, in het Berlijn van 1946 gelden hele andere regels. Dat ondervindt hij aan den lijve wanneer hij door twee kwajongens van zijn leren jasje wordt beroofd na in hun val te zijn getrapt. En wanneer hij een paar verwoeste straten verderop een groepje Russische militairen tot orde wil roepen omdat ze plunderaars executeren, blijkt de grens tussen de Amerikaanse en de Russische sector in het verdeelde Berlijn dun te zijn.

McLaughlin is sowieso niet te benijden: hij heeft slechts een paar weken om een politie-eenheid bij elkaar te sprokkelen, maar mannen zijn schaars in naoorlogs Duitsland. Bovendien mogen Duitsers geen wapens dragen, dus moet zijn team zich behelpen met tafelpoten. Gelukkig kan hij het goed vinden met de Duitse hoofdcommissaris Elsie Garten (Nina Hoss).

Ondertussen is McLaughlin inzet in een ondoorzichtig diplomatiek spelletje waarbij de Amerikaanse consul Tom Franklin (een besnorde Michael C. Hall) betrokken is. Diens vrouw Claire probeert tegelijkertijd McLaughlin te versieren in het half verwoeste hotel waar hij logeert. De Amerikaan heeft echter andere plannen: zijn broer Moritz is vermist en mogelijk ook ergens in Berlijn. Een briefje dat Max in zijn kamer vindt suggereert dat Moritz inderdaad in de buurt is.

Duizelen

En dan waart er ook nog een criminele arts rond (Sebastian Koch) die zich ‘Engelmacher’ noemt omdat hij verkrachte vrouwen helpt met hun ongewenste zwangerschap. Maar ook met verkrachters rekent hij zonder mededogen af.

De achtdelige thrillerserie Shadowplay doet de kijker duizelen met zijn vele personages en schimmige intriges. Als het de bedoeling van de makers was de chaos van naoorlogs Berlijn over te brengen, dan is dat zeker gelukt. Dat verwoeste Berlijn ziet er overweldigend uit, want op locaties en special effects is niet bespaard. Maar een verhaallijntje minder had de overvolle serie wel overzichtelijker gemaakt.

Shadowplay, AVROTROS, NPO3, vanaf 30 april 21.30 uur (acht delen, twee afleveringen per week)