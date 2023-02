Sesamstraatpoppenspeler komt met voorstelling over ‘vreemde vogels’: ‘Er is zo veel angst voor het onbekende’

De voorstelling 'Johannes de parkiet' gaat over een parkietje dat zijn kooi niet wil delen met vreemde vogels. Beeld Sander Mulkens

Boos reed Mark Haayema naar huis. Hij was op bezoek geweest bij zijn moeder in Deventer en dacht na over wat hij had gehoord. In haar wijk stond een leeg huis dat werd toegewezen aan vluchtelingen. Dat zorgde voor protest bij buurtbewoners. “Ik weet nog dat mijn moeder daar enigszins begrip voor toonde en zei: ‘Je moet niet vergeten dat…’ Ik heb haar afgekapt. Ik vond het zó stom.” Haayema’s moeder had willen zeggen: ‘Je moet niet vergeten dat mensen daar al jarenlang wonen en moeite hebben met verandering.’

Inmiddels begrijpt hij dat beter. “Er is zo veel angst voor het onbekende. Bovendien realiseerde ik me dat ik met boosheid geen steek verder kom. Dat werkt alleen polarisatie in de hand. Pas als je je in iemand anders probeert te verplaatsen, kom je verder.”

Haayema, poppenspeler in tv-programma’s als Sesamstraat, De Boterhamshow en PatsBoemKledder, schreef kinderboek Johannes de parkiet, dat in 2019 werd bekroond met literatuurprijs Vlag en Wimpel. Het verhaal gaat over een vogeltje dat veilig in zijn kooi leeft. Op een dag hoort zijn baas dat dwergparkieten groepsdieren zijn en bouwt hij een volière voor Johannes en honderd andere vogels. Maar Johannes zit daar helemaal niet op te wachten. Hij is bang voor al die vreemde vogels, waar hij plots zijn ruimte mee moet delen.

‘Waar kom je vandaan?’

In de familievoorstelling, die zondag in première gaat, lopen twee verhaallijnen door elkaar: het verhaal van de parkiet, en het verhaal van de acteurs, die verschillende achtergronden hebben en soms de gekste opmerkingen moeten incasseren.

Een van de spelers is de Filipijns-Nederlandse actrice Cystine Carreon, bij het grote publiek bekend als Tippi Wan uit Gooische Vrouwen. Regelmatig krijgt zij de vraag ‘waar ze vandaan komt’, vertelt ze op een repetitiedag. “Met die specifieke vraag heb ik nooit moeite gehad. Ik ben hier sinds mijn vierde en voel me heel Nederlands. Waar ik wel van schrok waren de opmerkingen die ik laatst kreeg tijdens een fietstocht met mijn gezin door het Westland. Op de heenweg werd er ‘loempia, loempia’ naar ons geroepen, op het terras hoorde ik ‘hé Tippi Wan’ en op de terugweg ‘massaaaage, massaaaage’. Zulke opmerkingen had ik in twintig jaar niet naar mijn hoofd gekregen.”

In haar omgeving heeft iedereen wel een dergelijke ervaring, weet ze. Ze refereert aan de coronatijd waarin Nederlanders met Aziatische roots opmerkingen kregen als ‘door jullie is het coronavirus in Nederland’.

Kinderlijke fantasie

De persoonlijke ervaringen van de acteurs verwerkte Haayema deels in de theatervoorstelling. Dat zit ’m niet alleen in de dialogen, maar ook in het decor. Zo hebben alle vogels bewust een ander uiterlijk – van schuim, leer, hout en oude jassen – en een andere motoriek. Passend bij het thema dat iedereen anders is.

Carreon speelt een grote, kleurrijke paradijsvogel, die met hulp van twee andere spelers letterlijk haar vleugels kan uitslaan. “Poppenspel triggert je kinderlijke fantasie. Je weet dat het nep is, maar al snel zie je de spelers niet meer,” weet Haayema uit ervaring.

De familievoorstelling, die ook voor schoolklassen in het theater wordt gespeeld, is gemaakt voor kinderen vanaf zes jaar en hun ouders. De leeftijd is bewust gekozen. “Uit onderzoek weten we dat kinderen in hun zesde jaar kleur gaan herkennen. Ze gaan op zoek naar hun ‘soortgenoten’ qua achtergrond, religie en gedrag. Daar begint ook het generaliseren.”

Tijd om te wennen

Overigens maakte Haayema zich er zelf ook schuldig aan, bekent hij. “De groep acteurs met wie ik werk is een divers gezelschap met verschillende achtergrond, huidskleur en geaardheid. Als er al een norm is in Nederland, voldeden we daar allemaal niet aan, behalve één collega. Dat was een witte heteroman. Wij dachten: die heeft nooit te maken gehad met uitsluiting. Tot hij vertelde dat hij als klein jongetje verhuisde naar Friesland waar hij in een klas terechtkwam en als enige de Friese taal niet sprak. Ik besefte: iedereen kan een vreemde vogel zijn. Dit thema raakt iedereen.”

Hij hoopt dat de achterliggende boodschap nog een tijdje blijft doorsudderen in de hoofden van de jonge bezoekers. “We hoeven elkaar echt niet gelijk in de armen te vallen. Mijn boodschap is vooral: geef elkaar een beetje tijd om te wennen.”

Johannes de parkiet, 27 februari in De Krakeling, verder speellijst: degrotehaay.nl