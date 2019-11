Serieus? EenVandaag ging naar een plantenasiel

EenVandaag. Beeld NPO 1

Wat hadden ze gelachen op de redactievergadering van EenVandaag. Dat behalve honden en katten tegenwoordig ook planten liefdevol worden opgevangen in een asiel, het idee! Een plantenasiel!

Een verslaggever reed naar Zwolle met de redactieplant op het dashboard. “Plantenasiels schieten als paddenstoelen uit de grond,” zei hij. De plant werd voorgesteld als ‘een aloë vera die er niet meer zo florissant uitziet’.

“Wat is de diagnose?” vroeg hij eenmaal aangekomen in Zwolle. De moeder-overste van het plantenasiel had het gauw gezien. De aloë vera had gewoon heel erg veel dorst. Ze stond al met de plantenspuit in de aanslag – bijna net zo gretig als in een ziekenhuisserie de defibrillator wordt gehanteerd.

“Het Zwolse plantenasiel telt negentig kamerplanten die met smart wachten op een nieuwe eigenaar,” vertelde de verslaggever. Het ging om ‘thuisloze, zieke en verwaarloosde planten’. Een plantenvlogger mocht ook een duit in het zakje doen, evenals pr-bureau Flora Media. Hun analyse: jonge mensen hunkeren naar planten voor positieve energie, schone lucht en verbinding met de natuur.

Terug naar de aloë vera. “Komt het weer goed met hem?” was de vraag aan het plantenasiel. “We laten hem rustig wennen aan het feite dat ie weer water krijgt in de hoop dat hij over een half jaar klaar is voor vertrek.”

“En mag ie dan weer mee naar huis?” vroeg de verslaggever. Ja, dacht de moeder-overste van het plantenasiel. Maar niet met jou. Haar antwoord: “Dan mag ie met iemand mee naar huis.”

EenVandaag-presentator Pieter Jan Hagens verontschuldigde zich nog. “Met de oprechte excuses voor de slechte verzorging van onze redactieplant.” Een excuus voor de bloemrijke reportage kwam er niet.

Reageren? hanlips@parool.nl