Serierecensie: The Last of Us voegt weinig toe aan het dystopische genre

The Last of Us, seizoen 1 van HBO Max. Beeld The last of us / HBO

In 2003 woont Joel Miller (Pedro Pascal) comfortabel met zijn dochter Sarah en zijn broer Tommy in Austin, Texas. Op een kwade dag barst er wereldwijde paniek uit: iets verandert mensen in bloeddorstige wezens. Geen virus dit keer, maar een schimmelsoort die bliksemsnel over de wereld wordt verspreid. In de chaos die uitbreekt, slaat Pedro met zijn familie op de vlucht – maar eerst raakt Pedro Tommy kwijt en daarna bezwijkt zijn dochter.

Flash forward naar 20 jaar later: anno 2023 is de wereld één grote quarantainezone. Wie besmet is, komt er niet in, want vroeg of laat verandert iedereen die is gebeten in een bloeddorstig wezen. Alleen het brutale pubermeisje Ellie (Bella Ramsey) lijkt immuun te zijn voor de schimmel. Ze wordt dan ook goed bewaakt door een groep rebellen.

The Walking Dead

Het postapocalyptische gegeven van The Last of Us met zijn zombieachtige wezens doet onmiskenbaar denken aan The Walking Dead. Ook de troosteloze afgebladderde locaties en haveloze personages herinneren aan die zombieserie. Het militaire regime dat overtreders zonder pardon ophangt, lijkt dan weer ontleend aan The Handmaid’s Tale, nog zo’n dystopische serie. Die referenties hoeven geen probleem te zijn – een jaar geleden leverde de serie over het leven na een verwoestende pandemie, een originele bijdrage aan het postapocalyptische genre. The Last of Us, gebaseerd op de gelijknamige computergame, tikt daarentegen in de eerste afleveringen vrijwel alle clichés van het genre aan, na een veelbelovende proloog. Alleen de grofgebekte Ellie zorgt voor luchtige momenten.