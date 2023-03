Serierecensie: Comedy ‘En place’ heeft serieuze dingen te zeggen over Frankrijk

Jean-Pascal Zadi in ‘En place’. Beeld Netflix

Zelfs zijn vrouw ziet het niet zitten als de zwarte jongerenwerker Stéphane, werkzaam in een buitenwijk van Parijs, haar op een ochtend doodleuk meedeelt dat hij president van Frankrijk wil worden. “Gast, denk even na,” foetert ze. “We zijn hier niet in Amerika. Bij ons worden zwarte mensen alleen gewaardeerd als ze dansen, gospel zingen of het WK voetbal winnen.”

Maar Stéphane, een rol van de Franse komiek Jean-Pascal Zadi (ook betrokken bij de hitserie Lupin), zet door. Zeker als hij een andere, onbetrouwbare kandidaat voor de televisiecamera’s in zijn wijk voor schut zet. Hij houdt de glibberige linkse politicus Eric Andréi – een schitterende vertolking van Benoît Poelvoorde, de Belgische specialist in onbetrouwbare personages – voor dat hij zijn beloftes voor de arme wijken nooit heeft waargemaakt. Zijn tirade gaat viraal, haalt de journaaluitzendingen en meteen wordt Stéphane tot een volksheld gebombardeerd die goed scoort in de peilingen.

Schotwond in de schaamstreek

Hoewel de toon in En place, op Netflix ook onder de Engelse titel Represent te bekijken, hilarisch is, bevat deze politieke satire ook duidelijk serieuze boodschappen. Zoals het gemak waarmee politici kansloze Fransen met een migratieachtergrond om de tuin leiden. De onverstoorbare en goudeerlijke Stéphane werpt zich op als beschermheer van deze vergeten groep.

Het laat zich raden dat zijn missie niet eenvoudig is. Tegenwerking is er volop, zelfs binnen zijn eigen gelederen waarin een gladde campagnemanager annex spindoctor dubbelspel speelt en Stéphane voornamelijk in precaire situaties doet belanden. Maar het sorteert geen effect, de outsider wordt steeds populairder. Ook een aanslag die hem een schotwond in de schaamstreek bezorgt, schrikt hem niet af.