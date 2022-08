Serie The Tourist steekt boven het misdaadgenre uit

Jamie Dornan kan zich zijn naam niet meer herinneren in The Tourist. Beeld BBC/Two Brothers Pictures/Ian Routledge

Personages met geheugenverlies bieden scenaristen een uitgelezen kans om waanzinnige plots te bedenken. Het summum in dit genre is nog altijd de film Memento uit 2000 van Christopher Nolan.

Dat niveau haalt de misdaadserie The Tourist niet, maar het gegeven van iemand zonder besef van zijn verleden wordt adequaat uitgewerkt. De serie begint met een man in een Australisch gehucht die wakker wordt nadat hij door een vrachtauto is aangereden. Hij kan zijn naam niet herinneren en de mensen die iets van hem willen, zeggen hem niets. Zijn accent verraadt zijn Ierse afkomst.

Verkeersagente Helen

De rol wordt gespeeld door Jamie Dornan, bekend uit de Fifty Shades of Gray-films. Dat hij veel meer in zijn mars heeft bewijst Dornan met deze vertolking. De wanhoop, achterdocht, onzekerheid en veerkracht van zijn personage weet hij overtuigend over te brengen.

Het verhaal is trouwens bevolkt met onvergetelijke lokale Australische types, van wie de meesten merkwaardig genoeg last hebben van overgewicht. Wie er uitspringt is de verkeersagente Helen (een grandioze Danielle MacDonald), die zelf op onderzoek uitgaat en een beslissende rol speelt in het oplossen van het mysterie.

Soms doet The Tourist denken aan Fargo, door de combinatie van zwarte humor en bruut geweld. De reeks steekt ver boven de gemiddelde misdaadserie uit.