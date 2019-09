Serie The Deuce toont de poel des verderfs van Manhattan

Maggie Gyllenhaal (r) is als Eileen een charismatische hoofdrolspeler. Beeld HBO

In het derde en laatste seizoen van The Deuce komt het roemloze einde van deze poel des verderfs aan bod. De pornobioscopen kunnen de concurrentie met de videotheek niet meer aan, de peepshows worden schoongeveegd door de gemeente New York – die ook de hoeren en de pooiers van de straten verdrijft. Zo wordt 42nd Street langzaam maar zeker de nette toeristische trekpleister die het sinds de eeuwwisseling is, met keurige bioscopen vol familievermaak en nette winkels van respectabele kledingconcerns.

Aids

Zo ver is het nog lang niet in de eerste aflevering van seizoen 3, die begint op oudjaar 1984. Rond middernacht proosten Eileen Merrell (Maggie Gyllenhaal), die de serie begon als het straathoertje Candy, maar via een bijbaantje als pornoactrice inmiddels is opgeklommen tot pornoregisseur, en clubeigenaar Vincent Martino (James Franco, in een dubbelrol ook te zien als diens tweelingbroer Frankie Martino) op de goede dingen die 1985 hopelijk zal brengen.

Elders in de stad eist de aidsepidemie haar eerste slachtoffers en maakt Paul Hendrickson (Chris Coy), de eigenaar van een homosauna, zich juist zorgen over de toekomst van zijn club en zijn klandizie.

Aan de andere kant van de VS, in het zonovergoten Los Angeles, maakt ex-prostitué Lori Madison (Emily Meade) intussen furore als pornoster, maar ook die roem kent zijn prijs: vers uit een afkickcentrum wordt ze door haar producer meteen naar de volgende pornoset gebracht, waar ze de verleiding van lijntjes coke al snel niet meer kan weerstaan.

En ook de porno-industrie zelf komt in de gevarenzone: de dure, grootschalige pornofilms kunnen steeds minder goed opboksen tegen low budget huiskamerseks van amateurs met een videocamera. Die ontwikkeling is Harvey Wasserman (David Krumholtz), de vaste cameraman en editor van Eileen Merrell, een doorn in het oog.

“Die camcorders worden onze dood,” fulmineert hij. “Als iedereen zelf thuis porno gaat schieten, kunnen wij wel inpakken.”

Eileen denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen: “Televisie heeft de bioscoop ook niet overbodig gemaakt.”

De recente geschiedenis zal haar ongelijk geven, en dan komt de opkomst van internetporno niet eens aan bod in het tijdvak dat The Deuce bestrijkt.

Romance

Ook in het derde seizoen draait het bij The Deuce niet om seks, maar om personages die proberen te overleven in een industrie waar uiterlijk handelswaar is en smeergeld bijna alles gladstrijkt.

Niet elke vaste rol is even sterk, een makke waar wel meer series in hun derde seizoen aan lijden (Glow). Maar Maggie Gyllenhaal is als Eileen nog steeds een charismatische hoofdrolspeelster en ze krijgt dit seizoen versterking van nieuwkomer Corey Stoll, bekend uit House of Cards.

Te midden van de ranzigheid en corruptie lijkt er iets moois tussen hen op te bloeien, maar of hun romance ook het eind van het seizoen haalt, is maar de vraag in deze rauwe serie.