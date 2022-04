Serie SpangaS stopt na vijftien seizoenen: ‘Het was een survivalgids voor pubers’

Fans, oud-castleden en crewmedewerkers nemen afscheid in Beeld & Geluid. Beeld ANP

Na ruim 2500 afleveringen, twee spin-offseizoenen, twee speelfilms en een podcastserie stopt SpangaS, waarin de belevenissen van leerlingen op een school in Nederland werden gevolgd. Volgens NPO 3 is dat omdat het kijkgedrag van kinderen in de afgelopen vijftien jaar sterk is veranderd.

Hidde Nuijten (30), aardrijkskundeleraar op het Amsterdamse Lumion en onder jongeren zeer bekend als de rappende Meester Hidde, keek als puber zelf nog naar de eerste seizoenen van SpangaS. Later waren de onderwerpen in de serie dankbare gespreksstof in de klas.

Dat de acteurs in SpangaS doorgaans ouder waren dan de gemiddelde leerling was volgens Nuijten geen probleem. “Dat is prima, want als puber wil je kijken naar programma’s met stoere, oudere mensen. Die zijn cool en hebben al veel meer meegemaakt. Veel kinderen volgen daarom ook programma’s voor een oudere doelgroep, zoals Mocro Maffia of Temptation Island.”

Diversiteit

SpangaS was een jongerenserie, maar kon op zorgvuldige wijze moeilijke onderwerpen aansnijden. Al werden er vaak veel thema’s in één aflevering gestopt. Nuijten: “Zo zien middelbare schooldagen er niet uit, maar alle onderwerpen komen gedurende een schooljaar wel degelijk voorbij. Daarom is het goed dat ze in een serie te zien zijn. Ook bij mij op school merk ik nog steeds dat er thuis echt niet over alles wordt gesproken. Door SpangaS konden toch de nodige gesprekken voeren.”

Hidde Nuijten (30) is docent aardrijkskunde en maakt vlogs en raps over zijn vakgebied. Beeld Hidde Nuijten

De docent ziet bijvoorbeeld nog best wat onbegrip op het schoolplein over seksuele diversiteit. “SpangaS heeft deze gevoelige materie behapbaar gemaakt voor alle pubers.” Nuijten heeft het dan bijvoorbeeld over Paarse Vrijdag, een jaarlijkse actiedag waarop seksuele vrijheid en genderdiversiteit wordt gevierd. “Veel leerlingen hebben überhaupt nog nooit over dat onderwerp nagedacht, dus moet je dat wat meer inmasseren. Dan is SpangaS een laagdrempelig middel om ieder kind een bepaalde boodschap mee te geven.”

Achterhaald

Voor pubers was SpangaS altijd ‘een soort survivalgids’, vindt Nuijten. “In de bovenbouw is het aan de docenten om met de klas de juiste gesprekken te voeren. Gecombineerd met de invloed van youtubers zoals Dylan Haegens, die met een knipoog ook serieuze onderwerpen bespreekt, zijn er genoeg bronnen voor kinderen om zichzelf te vormen.”

De leraar snapt dat SpangaS anno 2022 in de vorm van een televisieprogramma wellicht achterhaald is. “De meeste kinderen in mijn klas kijken hooguit nog tv mee met hun ouders. Wellicht moeten er in de toekomst meer series van YouTube naar televisie worden gebracht, blijvend gericht op pubers. Als er een SpangaS 2.0 komt, zal het belangrijk zijn op welk platform dat wordt gelanceerd. Denk goed na over de vraag: hoe kunnen we een maatschappelijk betrokken programma aan de jeugd verkopen?”