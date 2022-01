Serie rond beruchte sekstape van Pamela Anderson is zowel slapstick als tragedie

De diefstal van de sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee is de inzet van een serie die begint als slapstick en eindigt als tragedie.

Toen in de jaren negentig het internet langzaam maar zeker de wereld veroverde dook er ook een ander fenomeen op: de sekstape, een niets verhullende homevideo waarmee later onder anderen Paris Hilton en Kim Kardashian wereldfaam zouden vergaren. De moeder aller sekstapes is die waarin Baywatch-ster Pamela Anderson en haar echtgenoot van destijds, Mötley Crüedrummer Tommy Lee, flink van bil gaan. Het verhaal achter deze in 1996 gelekte sekstape is zo bizar dat er een achtdelige serie aan is gewijd, geregisseerd door de maker van I, Tonya, verfilming van een ander schandaal uit de jaren negentig.

Gesjeesde pornoster

De spil in één van de meeste geruchtmakende seksschandalen uit de jaren negentig is een schlemiel genaamd Rand Gauthier. Deze gesjeesde pornoster en amateurboeddhist is in de zomer van 1995 als timmerman aan het werk in de protserige villa van Lee en Anderson. De twee pasgetrouwde supersterren willen hun huis verrijken met een decadent liefdesnest, en de arrogante Tommy Lee verandert voortdurend van idee over de inrichting - ‘geld speelt geen rol’. Desondanks loopt hij achter met de betaling, tot ergernis van timmerman Rand, die het bouwmateriaal moet voorschieten.

Na de zoveelste ruzie over geld gooit de voortdurend in ondergoed paraderende rockster de hardwerkende bouwvakkers zonder betaling zijn huis uit. Wanneer Rand later zijn vergeten gereedschapskist wil ophalen en door de hardrockdrummer met een geweer wordt verjaagd, zint de berooide bouwvakker op wraak: hij besluit de kluis van Lee stelen. De manier waarop Rand dit voor elkaar krijgt – in schapenvacht vermomd als de hond van het sterrenduo – is pure slapstick. Maar hoe onwaarschijnlijk ook: de kraak vond in werkelijkheid zo plaats.

Dollartekens

De buitgemaakte brandkast bevat behalve wapens, geld en juwelen ook de beruchte videotape. Daar heeft Rand aanvankelijk geen aandacht voor, maar wanneer hij de homevideo uiteindelijk bekijkt met bevriende pornoproducent Milton ‘Uncle Milty’ Ingley krijgt het duo dollartekens in de ogen. Geen pornostudio wil de handen echter branden aan een gestolen sekstape. Het internet biedt uitkomst: het is weliswaar nog niet snel genoeg om de tape te streamen, maar het biedt wel de mogelijkheid om VHS-tapes van de ‘expliciete’ video te verkopen. En dan gaat het balletje rollen.

Lesje in nederigheid

Pam & Tommy is een zeer vermakelijke serie met twee gezichten. Aan de ene kant is er het hilarische verhaal van de eeuwige loser Rand (Seth Rogen met een matje), die denkt dat het geluk hem eindelijk toelacht, maar in zijn naïviteit voortdurend aan het kortste eind trekt. Aan de andere kant is er het verhaal van twee supersterren die een lesje in nederigheid krijgen: met name de onuitstaanbaar arrogante Tommy Lee, die in een memorabele scène een dialoog met zijn penis heeft.

Het sterke aan de serie is dat ook de tragische kant van hun geschonden privacy aan bod komt: vooral Anderson (Lily James) lijdt zichtbaar als de hele wereld van hun seksuele escapades kan meegenieten. Dat de serie langzaam van komedie naar tragedie verschuift maakt Pam & Tommy alleen maar sterker.