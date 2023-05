Serie A Small Light, over de vrouw die de familie Frank hielp onderduiken: ‘Dit verhaal moeten we juist nú vertellen’

Vanaf dinsdag is op Disney+ de Amerikaanse serie A Small Light te zien, een oorlogsdrama over Miep Gies, de vrouw die de familie Frank twee jaar lang hielp tijdens hun onderduik in het Achterhuis.

De in 2010 overleden Miep Gies wordt in de nieuwe serie A Small Light gespeeld door de 31-jarige Bel Powley. De Engelse actrice geeft toe dat ze niet bekend was met het verhaal van Gies, die jarenlang werkte als secretaresse van Otto Frank. Des te meer reden om zich goed op haar rol voor te bereiden, onder meer met een bezoek aan het Anne Frank Huis.

“We kregen een privé-rondleiding, ook door het kantoor van Otto Frank waar gewone bezoekers niet mogen komen. Het was erg beklemmend om daar te zijn. Alsof je op een filmset staat, je kan niet geloven dat hier twee jaar lang acht mensen hebben gewoond. Ik heb ook een paar van Mieps routes gefietst, van haar huis naar het Achterhuis en naar het huis van de familie Frank aan het Merwedeplein.”

De Amerikaanse acteur Liev Schreiber, die Otto Frank speelt, was al net zo onder de indruk van zijn bezoek aan het Anne Frank Huis. “Ik was verbaasd hoe klein het was. Juist omdat het Dagboek van Anne Frank zo bekend is, komt het Achterhuis over alsof je in het decor van een toneelstuk staat.”

Schreiber, bij het grote publiek vooral bekend van de serie Ray Donovan, twijfelde eerst of hij de rol van Otto Frank wel moest spelen. “Ik hou er niet van om historische figuren te spelen, ik wil niet verantwoordelijk zijn voor iemands nalatenschap. Alle plezier van acteren verdwijnt als ik iemands vader moet voorstellen of een ander historisch figuur. De druk is te groot.”

Daarnaast had de 55-jarige acteur, die zelf van joodse komaf is, ook zijn twijfels bij een Amerikaanse productie over deze zwarte bladzijde uit de Europese geschiedenis. “Er kleven risico’s aan wanneer Hollywood een serie maakt over zo’n gevoelig onderwerp. Omdat ik zelf joods ben wil ik ook niet in Holocaustfilms spelen. Het gegeven dat we als lammeren naar de slacht zijn geleid heeft me altijd dwars gezeten.”

Parallel met Oekraïne

Dat Schreiber de rol toch accepteerde had ermee te maken dat hij via zijn joodse moeder Oekraïense voorouders heeft en hij via zijn stichting BlueCheck veel bezig is met het lot van Oekraïense burgers. “Toen ik het script las terwijl ik bezig was met de oorlog in Oekraïne besefte ik: dit verhaal moeten we juist nú vertellen. Want het verhaal gaat over iemand die in verzet komt tegen een totalitair systeem en vluchtelingen helpt. En over een jong stel, Miep en Jan Gies, dat ineens geconfronteerd wordt met de oorlog. Zo kan je kijkers ervan doordringen wat een grondoorlog voor bewoners betekent. Voor hoe je aan eten komt bijvoorbeeld. Want het gebeurt heden ten dage weer, in Oekraïne.”

Het spelen van Otto Frank leverde de boomlange acteur wel diverse uitdagingen op. “Toen ik in het Anne Frank Huis vertelde dat ik Otto Frank ging spelen reageerde een van de medewerkers: ‘Otto XL zeker?!’, omdat ik te dik zou zijn voor die rol. Nederlanders hebben een direct gevoel voor humor, erg droog en ironisch. Ik had ook wat meer af moeten vallen om Otto te spelen, zeker aan het eind wanneer hij terugkomt uit de oorlog. Maar ja, ik ben niet zo goed in afvallen. Daarnaast zat ik elke dag tweeënhalf uur in de make-up vanwege die latex pruik op mijn hoofd die me kaal moest laten lijken.” Zijn hoofd kaalscheren was geen optie, grijnst Schreiber: “Geen haar op mijn hoofd die daaraan dacht!”

Accenten en authenticiteit

Een heel andere uitdaging voor de productie waren de accenten. Zoals gebruikelijk in een Amerikaanse productie is Engels de voertaal, wat voor Nederlandse kijkers wennen is. De Duitsers spreken echter wel Duits, en Otto Frank spreekt als Duitse immigrant Engels met een Duits accent. Schreiber: “Ik vond het belangrijk dat hij geen Jiddisch accent had. Otto was er trots op dat hij Duitser was, daarom was het pijnlijk voor hem dat hij niet meer als Duitser werd beschouwd zodra hij als jood werd gebrandmerkt.”

Ondanks de voor een grote internationale productie onvermijdelijke Engelse voertaal – ook in de opschriften op straat – hebben de makers zoveel mogelijk geprobeerd authenticiteit na te streven. Alle interieurs werden weliswaar in Tsjechische studio’s nagebouwd, maar er werd ook drie weken op locatie gedraaid in Amsterdam. Onder meer op het Merwedeplein in de Rivierenbuurt, het laatste officiële adres van de familie Frank voordat ze onderdoken.

Dat was belangrijk, benadrukt producent Joan Rater: “Toen we voor research op het Merwedeplein waren zagen we in het plantsoentje tegenover het huis waar de familie Frank woonde een stel spelende meisjes. En Anne Frank was natuurlijk ook gewoon een meisje dat in het plantsoen speelde toen de oorlog spelbreker werd.”

De bewoners van het Merwedeplein werden vooraf ingelicht dat de opnames van een oorlogsserie confronterend konden zijn. Het leverde verrassende reacties op, vertelt regisseur Susanna Fogel, die de aflevering opnam waarin een razzia werd nagespeeld. “We hadden de buurtbewoners gewaarschuwd, maar twee overlevenden van de holocaust kwamen speciaal kijken. De man wilde per se met de nazi-figuranten op de foto. Hij zei met een droog gevoel voor humor dat het catharsisch voor hem zou zijn, omdat hij er nog steeds was.”

A Small Light is vanaf 2 mei te zien op Disney+ en National Geographic.