Sensation na 5 jaar terug in de Arena: ‘Het zal een schok zijn voor mensen die niet van verandering houden’

“Eigenlijk was het voor ID&T een afgesloten hoofdstuk,” zegt Milan Raven, managing director van ID&T en verantwoordelijk voor de organisatie van Sensation. “Maar nu gaan we een gigantisch voetbalstadion een intieme clubsfeer geven, ik kan niet wachten om het weer mee te maken.”

Na zeventien jaar stopte het feest in 2017. “Alle dance-events in Nederland beginnen op elkaar te lijken,” zei Eric Keijer van ID&T destijds tegen Het Parool. “Ons land, dat altijd vooroploopt in de dance, is toe aan iets nieuws.”

Maar zaterdag keert het feest dan toch weer terug. Dat zou al een paar jaar eerder zijn geweest, als corona niet tot twee keer toe roet in het eten gooide. “We waren al met een nieuw concept bezig voor de Arena waarmee we dezelfde doelgroep wilden aanspreken,” vertelt Raven. In 2020 had daarvoor de eerste stap gezet moeten worden onder de naam Beyond Sensation, maar door de pandemie liep het anders. “Omdat we weer mogen en uit zo’n duister dal klimmen, concentreren we ons nu gewoon op het neerzetten van een kneitergoede editie van Sensation.”

Positiviteit wint

Het thema voor deze editie is ‘YES’. Raven: “Het is een krachtig thema. Om te vieren dat positiviteit altijd wint, maar ook om te laten zien hoe de dansvloer altijd de plek is geweest waar je helemaal jezelf kunt zijn en alles los kunt laten.”

Rondom de Johan Cruijff Arena zal het dus weer ouderwets krioelen van de in het wit geklede mensen, tot vijf jaar geleden elke zomer vaste prik. Aan die witte dresscode zit overigens een verhaal met een zwart randje.

In 2000 organiseerde ID&T de eerste editie van Sensation in toen nog de Amsterdam Arena na een idee van ID&T-oprichter Duncan Stutterheim en zijn broer Miles. Het feest was nog niet meteen een groot succes en slechts een deel van de Arena kon worden gebruikt. Dat was wennen voor de feestorganisator die sinds de oprichting in 1992 weinig tegenslag had gekend.

Enkele maanden later stond ID&T volledig op zijn kop: Miles, nog maar 24 jaar oud, raakte met zijn Porsche op hoge snelheid een boom, vlakbij de RAI. Hij was op slag dood. Een schok ging door het bedrijf, dat op dat moment dreef op een vaste groep vrienden die grotendeels afkomstig waren uit Landsmeer en elkaar van jongs af aan kenden.

Zijn begrafenis werd er een zoals Amsterdam maar zelden gezien had. “Het eerste wat ik zei was: we gaan er een feestje van maken,” zei broer Duncan daarover in Het Parool. “Het moest vrolijk zijn, dus vooral niet zwart. Nou, wat is het tegenovergestelde? Wit. De begrafenisdag eindigde met een feest in het Krasnapolsky Hotel. Dat feest heette Celebrate Life. Dit thema hebben we meegenomen naar Sensation.”

De wereld over

Het vervolg, in 2001, werd Sensation White: een eerbetoon aan Miles waarvoor iedereen gevraagd werd om in het wit te komen. Net als op zijn begrafenis. Het feest verkocht direct uit en werd het grote succes waar Miles op gehoopt had. In de edities die volgden bleef de witte dresscode bestaan.

Het feest maakte daarna wereldwijd furore met in totaal 132 edities, in tientallen landen en op alle continenten. “Ik denk dat Sensation een van de belangrijkste redenen is dat ID&T internationaal op de kaart kwam te staan,” zegt Raven. “Daardoor zijn we wereldwijd een fenomeen geworden.” Of het feest vanaf nu weer elk jaar zal plaatsvinden, durft hij niet te zeggen. Ook zijn er voorlopig geen plannen om weer naar het buitenland te gaan. “Het is niet de makkelijkste uitdaging qua kosten. Dus dat gaan we deze zomer nog goed bekijken.”

Op de eerste edities werd vooral housemuziek gedraaid, onder meer door Nederlandse dj’s als Benny Rodrigues, Michel de Hey en Dimitri – die nog steeds tot de top in Nederland behoren. Later kwam meer ruimte voor het bij het grote publiek populaire EDM, de commerciële variant van house, en het genre van sterren als Martin Garrix en David Guetta, die ook beiden meermaals op het feest te horen waren.

Met de tijd mee

Maar het publiek zit steeds minder op EDM te wachten, zegt Raven. En Sensation gaat met zijn tijd mee. “Dat zit ook in de kern van hoe het ooit begonnen is: minder bekende dj’s stonden opeens in een voetbalstadion en dat gebeurt nu ook weer. We hebben echt gekeken naar het muzikale landschap van dit moment en wat er veranderd is. We willen niet in het verleden blijven hangen. Dus het wordt Sensation in een nieuw jasje.”

Headliners dit jaar zijn Diplo & MK, Acraze en de Nederlander Oliver Heldens, aangevuld met de eveneens Nederlandse dj’s Sunnery James & Ryan Marciano en Franky Rizardo. Vooral die laatste valt op: Rizardo is voornamelijk in de undergroundscene bekend en draaide niet eerder voor zo'n groot publiek.

Dat het publiek zit te wachten op deze vernieuwde editie van Sensation, daarover heerst geen twijfel bij Raven. Bijna alle kaarten zijn al verkocht. “De jongere doelgroep spreken deze artiesten aan. Al kan ik mij voorstellen dat de oudere generatie verbaasd zal zijn door de muzikale transformatie. Het zal voor een schokeffect zorgen bij mensen die niet van verandering houden, maar de wereld verandert en wij gaan daarin mee.”