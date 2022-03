Sensation keert na vijf jaar terug in de Arena

Bezoekers van Sensation in 2017. Beeld ANP Kippa

In 2017 was de laatste editie van Sensation in Nederland. Steevast was Sensation uitverkocht met bezoekers van over de hele wereld, tot de laatste editie. Organisator ID&T wilde destijds iets anders in de steeds vernieuwende dancewereld. Die boodschap lijkt voor de komende editie vergeten. Sensation keert terug naar de muzikale roots: housemuziek.

“Mensen hebben behoefte aan de warmte, intimiteit en het gevoel van saamhorigheid die bij housemuziek horen,” zegt ID&T-directeur Milan Raven in een persbericht. De directeur wil ook dit jaar weer alles uit de kast voor een onvergetelijk feest. Eerdere edities trokken de grootste namen uit de housescene, onder wie Tiësto, David Guetta, Martin Garrix, Sebastian Ingrosso, Armin van Buuren en Swedish House Mafia. De feesten stonden ook bekend om de spectaculaire lichtshows.

Het thema van het komende feest is Yes. “Het thema van de nacht is krachtig; Yes. Om te vieren dat positiviteit altijd wint, maar ook om te laten zien hoe de dansvloer altijd de plek is geweest waar je helemaal jezelf kunt zijn en alles los kunt laten”, aldus directeur Raven.

Wereldwijd

De dansfeesten werden een internationale succesformule. In 2000 werd Sensation voor het eerst georganiseerd in de Arena. Daarna keerde het tot 2018 jaarlijks terug in Nederland, Wereldwijd bleven de feesten furore maken met in totaal 132 edities tientallen landen op alle continenten. Bezoekers kwamen gekleed in het wit.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf woensdag 2 maart vast registreren voor de voorverkoop, die op 15 maart van start gaat. De line-up wordt later bekendgemaakt.

De heropleving stond eigenlijk voor twee zomers geleden op de planning, maar de pandemie gooide roet in het eten: Beyond Sensation, zoals het evenement toen heette, werd noodgedwongen uitgesteld.