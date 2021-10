Sekswerker Jorma ontving haar klanten jarenlang thuis, totdat de politie binnenviel

Teun van der Keuken thuis bij Jorma Bos. Beeld -

Pointer dook maandagavond in de wereld van sekswerkers die thuiswerken, wat nog niet meevalt. Want prostitutie mag dan legaal zijn in Nederland, sinds het bordeelverbod in 2000 werd opgeheven, maken gemeenten het sekswerkers die thuis klanten ontvangen lastig dan wel onmogelijk.

Dat ondervond de Amsterdamse Jorma Bos die haar klanten jarenlang thuis ontving, totdat de politie ineens haar flat binnenviel. Thuis ontving ze ook presentator Teun van der Keuken. Die merkte bij binnenkomst snedig op: “So this is where the magic used to happen.”

Hij vroeg aan Jorma hoe ze zo in het vak was beland. ­Jorma – ringtone: Let’s Get It On van Marvin Gaye – ­antwoordde nuchter dat ze na haar scheiding op dating-sites was beland ‘en de meeste mannen willen alleen maar een gratis wip’. Dus besloot ze al vrij snel: “Ik laat me niet meer gratis naaien.” Ze schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en dacht legaal bezig te zijn. Tot dus ineens de politie haar flat binnenviel, negen man sterk nog wel.

Van der Keuken ging navraag doen bij de gemeente Amsterdam, maar die wilde niet voor de camera reageren. De rest van de aflevering trachtte Van der Keuken – gezeten in een toepasselijke bordeelsetting – een woordvoerder van welke gemeente dan ook te pakken te krijgen. Uiteindelijk lukte dat bij Ermelo of all places, waar thuiswerk door sekswerkers via het bestemmingsplan ook is ­verboden.

Op de vraag of het niet in strijd met de wet is dat iemand wordt verhinderd een legaal beroep uit te oefenen had de arme woordvoerster geen antwoord. Lips begreep wel waarom al die andere gemeentes niet wilden reageren, maar omdat er zo veel vragen onbeantwoord waren, bleef hij toch onbevredigd achter.

