Schurft of duizenden wratten: RTL5 dacht dat een show over huidaandoeningen wel een goed idee was

Ergens in het korte interbellum tussen corona en apenpokken las Lips verontrustende verhalen over een andere besmettelijke ziekte, schurft. De schurftmijt tierde welig in studentenhuizen, patiënten klaagden over ondraaglijke jeuk en onsmakelijke foto’s toonden wat de beestjes aanrichtten. Maar terwijl Lips snel probeerde te vergeten wat hij had gelezen en gezien, dachten de programmamakers van RTL5 dat een show over huidaandoeningen wel een goed idee was.

In Mijn huid ziet er niet uit! worden drie ‘topdermatologen’ gevolgd in hun dagelijks werk. Dat alleen hun voornaam wordt gebruikt en ze onterecht de afkorting dr. krijgen – die is voorbehouden aan mensen die zijn gepromoveerd – is een schoonheidsfoutje en valt in het niet bij de cosmetische problemen waar hun patiënten mee kampen. De ene heeft blaasjes over het hele lichaam, de ander duizenden wratten, een vrouw heeft last van overmatige beharing, een andere man wordt gekweld door psoriasis, een ziekte die Lips alleen kent omdat Gordon het heeft.

En ja, er kwam ook een stel bij dokter Menno met schurft, wat er op televisie nog enger uitzag dan in de krant. Sowieso werd er uitvoerig ingezoomd op alle huidproblemen, en al vindt Lips het ook hoog tijd dat het taboe op lichamelijke leed geslecht wordt, dit was hem teveel van het goede. Praktisch een klein uur zat hij te kijken naar bloedende blaasjes, huidschilfers en wratten, waarbij de dreigende achtergrondmuziek – die onafgebroken klonk – ook niet bijdroeg aan een prettige kijkervaring.

Daar dacht dokter Emmilia duidelijk anders over. “Het is wel lekker, dat geschraap,” zei ze verlekkerd, terwijl ze bezig was met het verwijderen van duimdikke wratten uit een schaamstreek van een vrouw. Lips moest het even googlen, maar dit heet acnefilie: ‘een fetisj waarbij je opgewonden raakt van puisten die worden uitgeknepen.’ Emmillia had het juiste beroep gekozen.

