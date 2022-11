Schrikbewind bij DWDD bewijst: macht kan niet zonder tegenmacht

Beeld Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

Het was 2008 toen omroep Vara een wervingscampagne startte met als thema ‘wees verschillig’. Toenmalig Varavoorzitter Vera Keur lichtte bij de lancering van de campagne toe: “Wij maken ons zorgen over een door het verlangen naar hoge kijkcijfers ingegeven extreme focus op de waan van de dag.” Pijnlijk is het om vast te stellen dat juist de Vara in de jaren erna tegenovergesteld handelde aan wat het in haar campagne propageerde.

Uit het dit weekend verschenen artikel van de Volkskrant over wat zich afspeelde achter de schermen bij De Wereld Draait Door rijst een beeld op van een omroep die het lot van redacteuren ondergeschikt maakte aan het succes van het programma. Meldingen over het wangedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk werden nauwelijks serieus genomen, kijkcijfers en televisieprijzen waren belangrijker dan de mentale gezondheid van medewerkers. Vrome slogans ten spijt was onverschilligheid de norm.

Van Nieuwkerk voerde jarenlang een schrikbewind op de redactie, waarbij redacteuren die steken lieten vallen werden uitgescholden en vernederd. Dit gebeurde openlijk, slechts weinigen durfden de presentator , die ‘de maestro’ werd genoemd, aan te spreken op zijn gedrag. Deden zij dit wel dan volgde vaak een nieuwe scheldkanonnade of ontslag. Ook van hogerhand werd niet ingegrepen, niemand wilde de kip met de gouden eieren slachten.

Ongebreidelde macht

Wat in de reacties van vrijwel alle DWDD-apologeten terugkeert is dat het maken van een dagelijkse talkshow ‘topsport’ is. Wie bij DWDD werkte ‘speelde in de Champions League’, en niet iedereen kan dat niveau aan. Het is een mentaliteit die in sommige takken van de zakenwereld, met name die met een Angelsaksische bedrijfscultuur, de norm is: up or out. Maar ook in de politiek, de medische en academische wereld, bij uitgeverijen, en inderdaad ook in de sport zijn er legio voorbeelden van mensen die vertrapt werden door een systeem waarin alles ondergeschikt wordt gemaakt aan succes. Succes dat bovendien zeer nauw gedefinieerd wordt.

De uitgebreide reconstructie van wat zich vijftien jaar lang afspeelde op de redactievloer van een van de meest gelauwerde tv-programma’s van Nederland legt bloot wat de risico’s zijn van het verabsoluteren van een hoger doel. Daarmee zijn de lessen die getrokken kunnen worden ook breder dan enkel voor BNNVara, de publieke omroep of de mediawereld als geheel. Wat zich bij DWDD afspeelde kan gebeuren in iedere organisatie.

If you can’t stand the heat...

De reactie van Van Nieuwkerk die de Volkskrant publiceerde (overigens een tweede versie, zijn eerdere reactie was volgens BNNVARA ‘teleurstellend’ en ‘dwong tot beraad’) was dan ook veelzeggend. Hij toonde weliswaar berouw, al vond hij het artikel ook een ‘draconische karikatuur’, maar Van Nieuwkerk liet niet na om meermaals te benadrukken hoe succesvol DWDD was geweest. Ook schrijft hij: ‘Televisie is een meedogenloze, competitieve arena. Er waren redacteuren bij wie deze uitdaging in goede handen was (...). En er waren redacteuren voor wie dit minder gold (...). Voor hen had ik helaas weinig tijd.’

Van Nieuwkerk legt hiermee de schuld van zijn wangedrag niet alleen bij de slachtoffers, hij doet ook voorkomen of de snoeiharde omgangsvormen op de redactie van DWDD inherent zijn aan het maken van een succesvol programma. Dat de top alleen te bereiken is middels een cultuur van mensen afblaffen, van verdeel-en-heers en van if you can’t stand the heat stay out of the kitchen. Los van dat er talrijke voorbeelden zijn van successen die tot stand kwamen binnen organisaties waar een veel empathischere vorm van leidinggeven bestaat, lijkt dit ook een steeds meer achterhaald idee te zijn van wat ‘succes’ is.

Het bredere debat daarover staat nog in de kinderschoenen, maar bij ieder nieuw schandaal komen dezelfde soort vragen naar boven. Is één olympische medaille het waard om vele andere sportende kinderen een ongelukkige jeugd te bezorgen? Is een uitgever die zijn jonge medewerkers uitscheldt en vernedert een geslaagd zakenman of een belabberde baas? Staan hoge kijkcijfers van een talkshow in verhouding tot de burn-outs van tientallen medewerkers?

Vervormd

Het verhaal van DWDD bewijst ook andermaal dat macht niet zonder tegenmacht kan. Volgens Dieuwke Wynia, jarenlang Van Nieuwkerks adjudant, zouden presentatoren die elke dag op tv komen ‘vervormd raken’. “We moeten ervoor zorgen dat zij niet onaantastbaar worden.” Wat haar eigen verantwoordelijkheid daarin was laat ze onbenoemd (ze zit naar eigen zeggen ‘in het grijze gebied tussen dader en slachtoffer’), maar haar waarschuwing dient desondanks serieus genomen te worden.

Opereren in de schijnwerpers neemt enorme druk met zich mee, maar de sterrenstof die neerdwarrelt op bekendheden leidt ook niet zelden tot een verwrongen zelfbeeld. In een ideale situatie zou hier vanuit de omroep tegenwicht aan worden geboden, maar in het geval van Van Nieuwkerk leek men ook daar verblind door zijn aureool van geslaagd presentator. De vrees dat hij over zou stappen naar een andere (commerciële) omroep maakte de wil om in te grijpen nog kleiner.

‘Schouderophalen is slecht voor uw ruggengraat,’ was een van de slogans waarmee de Vara haar weesverschilligcampagne uit 2008 gepaard liet gaan. Het was het schouderophalen bij de omroep dat ervoor zorgde dat oud-medewerkers van DWDD nu nog steeds met een posttraumatisch stresssyndroom kampen. Voor hen was DWDD inderdaad een ‘onvergetelijk programma’, zoals Van Nieuwkerk zijn show beschrijft, maar wel op een wrange manier.