Schrijvers en illustratoren maken ‘vetste boek dat niet zou moeten bestaan’

Honderdzestig pagina’s telt Vet Veel Vette Ver-Van-Je-Bed-Verhalen. En de zeventien auteurs en achttien illustratoren, alsmede uitgeverij Rubinstein die helpt bij productie, pr en distributie van het boek, hebben er belangeloos aan meegewerkt. De opbrengst gaat voor 100 procent naar Stichting Gaandeweg, die zich inzet voor gezinnen waarvan een kind de diagnose kanker heeft.

Uit het bos met het huis, luidt de ondertitel. ‘Het huis’, dat is het vakantiehuis dat Stichting Gaandeweg (die volledig afhankelijk is van giften en sponsoring) bouwt in de bossen van Doorn in de nabijheid van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Gezinnen met zieke kinderen kunnen daar een week of lang weekend verblijven in de nabijheid van hun behandelend arts.

Zou eigenlijk niet moeten bestaan

‘Een vakantiehuis waarvan je hoopt er nooit op vakantie te gaan,’ schrijft kinderoncoloog Peter Hoogerbrugge in het voorwoord van ‘het vetste boek dat eigenlijk niet zou moeten bestaan.’

‘De kindertijd moet een tijd zijn van onbezorgd spelen, van ravotten met vriendjes en vriendinnetjes en van plezier maken. En niet van dokters, ziekenhuisbedden en nare medicijnen. Toch zijn er veel kinderen bij wie juist dit laatste het geval is. Ik zie ze elke dag in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het gespecialiseerde ziekenhuis voor kinderen met kanker.’

En zo vinden twee kleine kale meisjes elkaar op de schommel in de tuin van ‘Huis De Zon’, krijgen dooie haarpuntjes er een grafsteen en is er voor zieke slakken in een slakkenhuis voorzien. Zoals het vakantiehuis in de woorden van Hoogerbrugge even ontsnapping biedt aan de wrange werkelijkheid, doen ook de avonturen in Vet veel vette ver-van-je-bedverhalen dat.

Vet veel vette ver-van-je-bed-verhalen, Stichting Gaandeweg/Uitgeverij Rubinstein, €24,95.