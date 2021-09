Schrijver Yvonne Jagtenberg maakt expo Kinderboekenweek: ‘Ik richt het in als feestje’

Op de Kinderboekententoonstelling zijn onder andere illustraties te zien uit Jagtenbergs nieuwste prentenboek ‘Ik ben Pippi niet’. Beeld Yvonne Jagtenberg

Jagtenberg studeerde eerstegraads af in tekenen en schilderen aan de Hogeschool voor de Kunsten (tegenwoordig Artez) in Arnhem, waarna ze als autonoom kunstenaar werkte. Ze illustreerde in 1994 haar eerste kinderboek Een man voor Juf Jet, geschreven door Henk Hokke. In 2001 schreef ze haar eerste prentenboek Een bijzondere dag, dat ze ook zelf illustreerde. Sindsdien schreef ze meer dan vijftig prentenboeken, waaronder de Balotjereeks, die inmiddels in meerdere landen is vertaald. Ze won in 2002 het Charlotte Köhler Stipendium voor haar hele oeuvre, een Zilveren Penseel in 2016 voor haar boek Hondje, de enige echte en twee keer het Gouden Penseel, voor Mijn wonderlijke oom (2019) en Hup Herman! (2020).

Was u meteen enthousiast toen u gevraagd werd voor de tentoonstelling?

“Ja, ik vond het gelijk heel leuk. Ik ben ooit gestopt met het maken van autonome kunst omdat ik niet van exposeren hield, dat was niet meer de manier om mijn verhaal te vertellen. Maar het leuke aan de expositie van WG Kunst is dat er scholen langskomen. Kinderen gaan zo met mijn werk aan de slag. Ik wil de tentoonstelling ook zo inrichten dat het echt een feestje wordt. Waar ik wel moeite mee heb zijn de thema’s van de Kinderboekenweek. Dit jaar is dat beroepen. Ondanks dat het geweldig is dat er een week is waarin het kinderboek gevierd wordt, zorgen die jaarlijkse thema’s ervoor dat er boeken worden gemaakt die bij die thema’s horen en die uit de winkels verdwijnen zodra de Kinderboekenweek voorbij is. Daarnaast worden er alleen auteurs uitgenodigd op scholen die boeken hebben gemaakt die bij dat thema passen. Dat vind ik jammer. Ik zou liever zien dat het kinderboek in het algemeen gevierd wordt.”

Kunt u al wat over de tentoonstelling vertellen?

“De tentoonstelling bestaat uit illustraties uit mijn eerdere prentenboeken en ik maak een muurschildering. Er zitten ook illustraties bij uit mijn nieuwste prentenboek Ik ben Pippi niet, een absurdistisch verhaal over een geit die in haar kracht staat maar een identiteitscrisis krijgt. En kinderen kunnen creatieve workshops doen. De titel die ik voor de tentoonstelling heb gekozen, Ik ben het al!, is recalcitrant, gericht op het thema van de Kinderboekenweek. Ik vind namelijk dat het tegenwoordig te veel gaat over wat je later wil worden. Dat was in mijn tijd heel anders. Op de kunstacademie had niemand het erover hoe we ons geld dachten te verdienen. Die druk is tegenwoordig heel anders. Het heeft te maken met de maakbaarheid van deze tijd. De banen liggen niet voor het oprapen en dat iedereen kan worden wat hij wil, is een illusie. Ik heb zoiets van: Je bent het toch al? Je bent al een mens. Laten we maar allemaal gewoon mooie mensen zijn.”

Hoe heeft u de illustraties voor de tentoonstelling gekozen?

“Samen met WG Kunst heb ik gekeken welke illustraties uit mijn prentenboeken het best los van de tekst werken. De boodschap dat kinderen meer moeten kunnen spelen zit ook in mijn boeken verweven. Mijn ideeën over de wereld is wat ik kinderen te bieden heb. Als ik die niet in mijn boeken zou verwerken kan een ander ze net zo goed schrijven. Ik gebruik voor de tentoonstelling bijvoorbeeld werk uit mijn boek Mijn wonderlijke oom, waarin een personage zegt: “Mijn oom zegt dat het leven een groot circus is.”

“De tentoonstelling wordt een beleving waaruit blijkt dat je zelf het vertrekpunt bent, en de weg ergens naartoe belangrijker is dan de bestemming. Ik vind het leuk te merken dat kinderen hier naar aanleiding van mijn werk zelf over kunnen filosoferen. Daarnaast denk ik dat mijn werk een eyeopener zou kunnen zijn door de verschillende materialen waarmee ik werk. Het lijkt me mooi als er kinderen langskomen die misschien zelf ook van kunst houden en geprikkeld worden.”

WG Kunst, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28

11/9 t/m 7/11 www.wgkunst.nl