Schrijver Tim Krabbé: ‘Ik heb een geuzentrots dat ik de minst gelauwerde Boekenweekgeschenkauteur ooit ben’

Na Vrienden, de kroniek over zijn vriendschap met Gerrit Jan Heijnontvoerder Ferdi Elsas, verschijnt dinsdag een nieuwe roman van Tim Krabbé: Onkrijgbaarheid. Het verhaal van een grote liefde die door de jaren heen toch op niets uitloopt.

Het was een boek dat er moest komen, Vrienden. Dertig jaar lang had Tim Krabbé notities gemaakt van zijn ontmoetingen met Gerrit Jan Heijnontvoerder en moordenaar Ferdi Elsas en diens vrouw Els Hupkes, met wie hij zelf een hechte en diepe vriendschap had. Vooral van dat laatste werd schande gesproken toen het boek verscheen, met daaraan voorafgaand de documentaire De schrijver, de moordenaar en de vrouw.

Krabbé beschreef dat hij aan het begin van de vriendschap met Hupkes ook enkele malen het bed met haar had gedeeld, hij was toen nog getrouwd met actrice Liz Snoijink. De reacties focusten op de ‘affaire,’ en op het feit dat Krabbé een regenjas van Elsas heeft geërfd en die daadwerkelijk draagt. Terwijl zijn intentie was geweest ‘Ferdi E.’ - 142 keer bezocht hij hem in de gevangenis – te doorgronden. Een man van vergelijkbare leeftijd, levensomstandigheden en interesses die zo’n exces begaat.

Elsas verongelukte in 2009, Hupkes overleed in 2016. “Van Ferdi mocht het niet, maar ik ben zes jaar na zijn dood toch begonnen. Ik vond: het materiaal mocht niet blijven liggen, anders zou het na mijn dood met de vuilnisman meegaan. Er ontstond een gesundes Volksempfinden. Dat het boek niet mocht bestaan. Dat ik die jas niet mocht dragen. Ik vond het volstrekt onzinnig.” Lacht. “Het is ook een hele mooie jas. Dat vermeld je dan als curiositeit en ineens gaat het alleen nog maar daarover.”

Hoe is het om na de bezetenheid waarmee u aan Vrienden heeft gewerkt weer een roman te schrijven?

“Bij non-fictie kun je niet de gebeurtenissen naar je hand zetten, je bent als romanschrijver vrijer. Maar bij non-fictie heb je wel de zekerheid van de feiten, bij Vrienden wees de werkelijkheid de weg. Terwijl bij fictie onzekerheid kan bestaan of het materiaal wel goed genoeg is. Bij iedere roman heb ik onderweg wel het gevoel: dit wordt niks, laat ik er maar mee ophouden. Al heb ik inmiddels wel de overtuiging dat ik het boek waar ik mee bezig ben toch tot een zeker niveau weet op te krikken als ik het hoofd er niet bij laat hangen.”

De titel van uw roman is een niet bestaand maar veelzeggend woord, Onkrijgbaarheid. De twee gelieven in uw roman kunnen elkaar, door de decennia heen, toch niet krijgen. Was dat uw uitgangspunt?

“Ik begin niet met abstracties, ik begin met verhalen. Zoals de schrijver Giel Labij zegt in mijn boek: ‘Wat er aan diepte inzit, moet vanzelf komen.’ Ik begin met het scheppen van een mooie oppervlakte en dan zal er vanzelf een diepere laag inkomen. Als je twee jaar aan zo’n boek bezig bent kun je daar ook niet blind voor blijven. Maar de dreiging bestaat dat je ernaartoe gaat schrijven.”

“Het mooiste van Onkrijgbaarheid is dat ik nu vooruitwijzingen zie die ik niet met die bedoeling erin heb gezet, daar ben ik trots op. Dan denk ik: mijn geest heeft goed gewerkt, het onbewust organiserend principe. Al loop ik met die aantrekkelijke oppervlakte het risico voor oppervlakkig te worden aangezien. Mijn hele status in de Nederlandse literatuur wijst daar wel op. Ik heb nog nooit een longlist gehaald. Nou ja, ik doe ook al 25 jaar niet meer mee. De grot is de laatste roman die ik heb laten inzenden.”

Tim Krabbe bij hem thuis in Amsterdam, Artikel over zijn nieuwe boek. 07/11/2022 Beeld Jennifer Gijrath

Dat klinkt verbitterd.

“Ja, het gaat altijd over die prijzen in interviews.”

Ik ben er niet over begonnen, dat doet u zelf.

Lacht. “Toegegeven. En ik heb natuurlijk andere soorten van succes. Mijn boeken worden goed verkocht, goed gerecenseerd, ze worden vertaald en verfilmd. Dat de literaire prijzen aan me voorbij zijn gegaan is ook een soort curiositeit. Ik heb een soort geuzentrots dat ik de minst gelauwerde Boekenweekgeschenkauteur ooit ben.”

Laten we teruggaan naar die ‘mooie oppervlakte’, het verhaal. Hoe kwam u daarop?

“Ik wil daar niet teveel over zeggen omdat de werkelijkheid achter de fictie er nooit toe doet. Maar de achtergrond is mijn liefde van de laatste vier jaar. We kennen elkaar dertig jaar en daar zijn lacunes in geweest. Daardoor kwam ik op het idee van een verhouding die altijd terug blijft komen maar door omstandigheden niet blijvend kan zijn. Met alle veranderingen die de gelieven door de jaren heen doormaken, in hun persoonlijkheid en hun omstandigheden.”

Uw boek begint op de Strip in Las Vegas, waar een ontmoeting plaatsvindt tussen twee personen die niet weten hoezeer hun levens verstrengeld zijn. Waarom Las Vegas?

“Dat is de deus ex machina, ik had Las Vegas in 2017 nodig voor het effect. Ik ben er zelf drie keer geweest, in zeer verschillende tijden, 1972, 1984 en 1998. Het is een onzinstad, zo ver over de grens van het patserige heen dat het schitterend is. Het is prachtig van afschuwelijkheid. Met filmregisseur in ruste Mal, die er komt om te rouwen om zijn overleden vrouw Maxine met wie hij elk jaar de casino’s bezocht, deel ik ook de afkeer van de afkeer van Las Vegas. Het is een van de raarste steden ter wereld.”

In de proloog die in Las Vegas speelt, ontmoet Mal, 78 jaar oud en Amerikaan, de 73-jarige Lorette, van oorsprong Nederlandse. In het vervolg staat de Nederlandse schrijver Giel Labij centraal, die in hun beider levens een rol blijkt te hebben gespeeld. Waarom heeft u voor deze vorm gekozen?

“Ik wilde het ‘Kappie-effect’ gebruiken. Dat is mijn eigen benaming voor een fascinatie die ik als kind had en nog steeds kan voelen. Dat heb ik vaker verteld in interviews, maar het haalt nooit de tekst.”

Probeer het!

“We logeerden met ons gezin in een huis van mensen, waar weet ik niet meer, die een andere krant lazen dan wij. Daarin stond het stripverhaal Kappie van Marten Toonder. Ik viel er middenin, en vroeg me af wat er daarvoor was gebeurd. Toen vond ik in het schuurtje een stapel oude kranten en daar stond het allemaal in. De invulling van een verleden waar ik het heden van had gezien. Er gaat nog steeds een rillinkje door me heen als ik daaraan denk.”

“En zo gebruik ik dat nu weer in Onkrijgbaarheid. Mal ziet van een afstandje Lorette in het casino en hij begint zich dingen over haar af te vragen. Een vrouw die liefdes heeft gehad, verdrieten heeft gekend. Ik heb die in de hoofdstukken daarna invulling gegeven, zoals dat bij mij als jongen gebeurde in die schuur. De Kappieverlangens van de lezer worden helemaal bevredigd.”

Tim Krabbé is de auteur van bestsellers als Het Gouden Ei, De Renner, De Grot en Marte Jacobs, die ook internationaal succesvol zijn. Verschillende van zijn boeken werden verfilmd.