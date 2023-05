Schrijver nummer Arcade voelde zich buitengesloten door Duncan Laurence en geïntimideerd door Ilse DeLange

Muziekproducent Wouter Hardy in zijn studio. Beeld Dolph Cantrijn

Het is maandagochtend, Wouter Hardy (32) zit in een bureaustoel in zijn studio in Den Bosch en vecht tegen zijn tranen. Het gesprek zou gaan over zijn plannen voor een soloalbum en zijn betrokkenheid bij het komende songfestival, waar hij samen met zangeres Alika verantwoordelijk is voor de inzending van Estland. Maar het interview heeft een andere wending genomen. Het is het afgelopen half uur alleen gegaan over Arcade, Duncan Laurence en Ilse DeLange, twee artiesten die hij wat hem betreft nooit meer hoeft te spreken.

Eerst even terug naar het begin. In 2018 schuift Ilse DeLange de onbekende Duncan Laurence naar voren als Nederlandse troef voor het Eurovisie Songfestival van een jaar later. Aan zijn Arcade moet Nederland even wennen, maar naarmate het festival in Tel Aviv nadert, wordt steeds duidelijker dat ‘we’ eindelijk weer eens kunnen winnen. Dat gebeurt ook, mede met dank aan mentor DeLange, die bij het feest op het podium naast Duncan Laurence staat te stralen.

Het lied dat na het festival zal uitgroeien tot een voor Nederlandse begrippen zeldzaam hitsucces, is een compositie van vier auteurs, van wie Duncan Laurence en Wouter Hardy verreweg het meeste werk hebben verzet. Twee jaar werken ze samen in een studiootje in Rotterdam aan Arcade, dat inmiddels op alle platforms meer dan 2,5 miljard keer is gestreamd.

Verhaal gaat verder onder de video

“Een megasucces natuurlijk, waar ik heel erg trots op ben,” zegt Hardy. “Maar ook een knoop in mijn maag. Ik zat in Tel Aviv op de tribune met mijn uitgever en met Joel Sjöö, die ook heeft meegeschreven aan Arcade. Wij keken toe hoe Duncan won, maar waren niet welkom. In de ‘green room’, waar de artiesten na het zingen heengaan, zat Duncans vriend op de bank en zijn visagist. Voor ons was er geen plek. In Liverpool zit ik volgende week gewoon naast Alika en ook in Rotterdam zat ik twee jaar terug naast Gjon, de Zwitser met wie ik Tout l’Univers had geschreven. In Israël moest ik mijn eigen B&B zoeken en betalen. Duncan had geen oog voor me. Natuurlijk was het zijn winst en heeft hij het heel knap gedaan, alle lof daarvoor. Maar er heeft ook een liedje gewonnen en vergeet niet wie de makers zijn.”

Hoe kwam het zover?

“Dat het niet goed ging tussen Duncan en mij had alles te maken met een conflict over de rechten van Arcade. Als zo’n lied de studio verlaat, moeten er afspraken over royaltypercentages worden gemaakt en dat is niet eerlijk gegaan van de kant van Duncan en Ilse DeLange. Zij had intussen een eigen label opgericht waarop ze Arcade uitbracht. Heel erg slim, want zo verdient zij er het meest aan. Ik had met Duncan afspraken gemaakt over onze percentages, dat voorstel was naar Ilse gegaan, maar zij schrok daar blijkbaar van. Zij heeft mij dat toen stevig duidelijk gemaakt.”

Op welke manier?

“Ik ging met Duncan naar haar concert in de Ziggo Dome, we stonden op de gastenlijst en mochten backstage. Ik had daar heel veel zin in. Maar na het optreden kwamen we elkaar tegen en pakte ze me flink aan. Verbaal, maar ze greep ook mijn arm en kneep daar heel hard in. Ze vond het voorstel belachelijk en zei dat ik een mes in haar rug stak. Ze eiste dat ik omlaagging. Ik was nog een groentje, keek heel erg op tegen de grote llse DeLange en wist niet wat me overkwam. Eenmaal buiten herinnerde ik Duncan aan onze onderlinge afspraak. Daar wist hij opeens niets meer van. Ik was helemaal in shock. ‘Gaan we dit nu zo doen? Echt?’ Duncan is toen op de trein gestapt en ik stond daar helemaal alleen voor de Ziggo Dome. Ik heb huilend mijn ouders gebeld. Ik kom uit een hecht gezin, mijn ouders gaven me mee dat eerlijkheid en redelijkheid altijd voorop moeten staan. Dit soort spelletjes was ik totaal niet gewend.”

Hoe heb jij daarna gereageerd?

“Ik had slapeloze nachten en paniekaanvallen, ik werd echt uit het team gegooid. Duncan luisterde naar Ilse, ik was de boeman die moeilijk deed. Terwijl ik wist waar ik recht op had. Duncan haalde er een advocaat bij en ik dacht alleen: waarom is dit nodig? Ik was een makkelijke prooi voor Ilse, die mij helemaal afbrandde en begon te dreigen. Als ik niet zou toegeven, dan zouden zij Arcade terugtrekken van het songfestival. Dat heeft mij genekt, ik heb toegegeven omdat ik bang was dat ik alles zou verliezen. Terwijl het achteraf helemaal niet mogelijk was geweest om het lied in die fase nog terug te trekken. Maar wist ik veel.”

Waarom doe je nu pas jouw verhaal?

“Ik had angst. Voor Ilse en Duncan, succesvolle artiesten en daardoor een heel sterk fort. Ik zou de zielige producer zijn die misschien niet eens geloofd zou worden. Maar ik sta niet langer alleen. Ik hoorde vorige week Ronald Molendijk, ook een producer, in Shownieuws Duncan met de grond gelijk maken. Dat ging over de begeleiding van Mia Nicolai en Dion Cooper richting het komende songfestival. Ronald zei daarin allerlei dingen die zo herkenbaar zijn. Ook nu weer is de producer van het lied niet welkom in de green room. Het is dus kennelijk repeterend, dit soort spelletjes. Dat maakt dat ik nu ook mijn mond opentrek. Ik doe nu één keer mijn verhaal en dan is het afgesloten voor mij. Misschien helpt het dit soort dingen in de toekomst te voorkomen.”

Het zit jou merkbaar hoog.

“Na vier jaar is het voor mij nog steeds een pijnpunt, het zit diep. Nog altijd krijg ik kippenvel als ik over dit onderwerp praat. Ik heb traumatherapie moeten volgen om het te kunnen verwerken. Ik kreeg EMDR-therapie, waarbij alles eruit kwam. Daarmee ben ik afgekomen van de nachtmerries die ik ervan had.”

Word jij nu onderbetaald voor Arcade?

“Ja. Begrijp me niet verkeerd, Arcade heeft me ook heel veel gebracht en dat wil ik niet negeren. Een klein deel van iets heel groots kan nog steeds veel zijn; de inkomsten van Arcade zijn voor mij al een basisinkomen dat me ruimte geeft voor andere dingen. Dat Ilse Duncan destijds de kans heeft gegeven, dat heeft mij ook ver gebracht. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik kan werken met mensen die anders buiten bereik waren gebleven. Daar ben ik dankbaar voor. Maar er zit veel ellende aan vast. Muziek is zoiets moois en kan zo verbindend werken, de industrie eromheen is dat soms verre van. Dit blijft voor mij een zwarte bladzijde.”

Heb je dit ooit nog met Duncan besproken?

“Hij kwam in 2021 naar mijn studio om zijn excuses aan te bieden. Hij had er spijt van en vond ook dat het niet klopte. Dat vond ik goed van hem, we zijn daarna eigenlijk op de oude voet verder gegaan. Een week later hebben we samen het lied Stars gemaakt, dat twee jaar terug tijdens het songfestival uitkwam. We zijn daarna in de zomer met Jordan Garfield, zijn verloofde, drie weken naar Portugal gegaan. In een villa aan de Algarve hebben we een heel album geschreven. Twaalf liedjes, waarvan er uiteindelijk twee zijn nieuwe album haalden, onder meer Skyboy, zijn laatste single. De rest ligt op de plank en ik heb geen idee of daar nog iets mee gebeurt, want we praten niet meer met elkaar.”

“Die drie weken in Portugal waren echt goed, maar daarna verdween hij naar de VS en was er een misverstand tussen ons over welke songs op welk moment moesten worden geleverd. Hij heeft mij toen gebeld en dat was meteen weer een heel onaangenaam gesprek. Daar is het opnieuw fout gegaan tussen ons en nu is het definitief. Ik hoef met Ilse en hem nooit meer een woord te wisselen. Ik weet dat ik komende week in Liverpool Duncan kan tegenkomen, maar dat zie ik dan wel weer. Dat zal een raar moment zijn, maar daar heeft hij het zelf naar gemaakt.”

Duncan Laurence met Ilse DeLange op het Songfestival in Tel Aviv. Beeld Getty