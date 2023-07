Schrijver Nicolas Mathieu legt in ‘Connemara’ een verdeeld Frankrijk bloot: ‘Le Pen wordt straks misschien president’

In zijn romans onderzoekt Nicolas Mathieu ‘wat de Fransen verbindt, maar ook wat hen scheidt’. In Connemara – ook een liefdesroman – schakelt hij tussen het intieme en het maatschappelijke. ‘Voor het eerst denk ik dat Marine Le Pen president kan worden.’

Je zou het de casual geklede Nicolas Mathieu (44) niet meteen nageven als hij in de lounge van het Brusselse Warwickhotel neerploft. Down-to-earth, bijna ontwapenend amicaal, attente oogopslag. Toch is de Franse auteur tegenwoordig in eigen land een literaire superster. En bovendien een druk geconsulteerd publiek orakel, als gedreven criticus van president Macron.

Sinds Mathieu in 2018 de Prix Goncourt kreeg voor zijn tweede roman Leurs enfants après eux (De uitzichtlozen), vertolkt de man uit de Vogezen de stem uit de provincie. Hij geeft de door globalisering getroffen regio’s uit Noordoost-Frankrijk weerklank via zijn proza. Dat is hem absoluut niet naar het hoofd gestegen. Hij is zelf van bescheiden afkomst – zijn moeder was boekhouder, zijn vader lifthersteller – en beseft maar al te goed dat je schatplichtig bent aan je verleden.

Al geeft hij toe dat hij ooit met schaamte kampte. Mathieu, afkomstig uit Épinal nabij Nancy, traceert in zijn romans subtiel en met gevoelige ironie de diepe sociale malaise van Frankrijk. Op een andere, ‘humanere’ manier dan Michel Houellebecq.

De uitzichtlozen

In zijn bekroonde coming-of-ageroman De uitzichtlozen stonden experimenterende, met de motor rondscheurende twintigers centraal en schemerden de gele hesjes al aan de horizon. In Connemara maakt hij een generatiesprong naar de veertigers. Mathieu dompelt ons onder in het dagelijkse leven van een fictief stadje, Cornécourt, in de Vogezen. Hij noemt het een afrekening met verloren illusies en adolescentie, maar ook een bespiegeling over het verstrijken van de tijd. “Wat me mateloos boeit, is de melancholie die dat meebrengt.”

De titel Connemara verwijst naar het zowel geliefde als gehate chanson van Michel Sardou Les lacs du Connemara (1981). Het speelt een sleutelrol in de dramatische slotscène van het boek, die zich op een lusteloze trouwerij afspeelt. Waarom verwijst Mathieu zo uitdrukkelijk naar dit nummer? “Kijk, ik ben in mijn boeken enorm geïnteresseerd in wat ons Fransen bindt. Maar ook in wat ons scheidt, zowel individueel als op maatschappelijke schaal. En dit is nu precies een lied dat je evengoed hoort op een volksfeest als op een slotfeest van een Franse eliteschool. Het nummer brengt ons samen, het is een soort houvast voor een versplinterd Frankrijk.”

Kwakkelend ijshockeyteam

Mathieu schetst in Connemara een Frankrijk waarin hervormingen op weerstand stuiten en de burn-outs welig tieren – Mathieu kampte er zelf jarenlang mee. Dat gebeurt aan de hand van veertigers Hélène en Christophe, die elkaar terugvinden in Cornécourt, een vlek van 15.000 inwoners waar onder de gezapigheid veel spanning woekert. Verkiezing na verkiezing wint het Front National er terrein. De roman speelt zich af in 2017, in de aanloop naar de eerste verkiezingszege van Macron.

Mathieu leeft mee met wie in de klappen deelt, maar heeft ook oog voor wie triomfeert in deze economisch harde tijden. Met de wereldse Hélène en de bonkige Christophe roept hij twee gescheiden werelden op die toch bij elkaar komen – want er is die gemeenschappelijke jeugd in Cornécourt.

Ooit was Hélène verliefd op Christophe, de knappe golden boy, ster van het plaatselijke ijshockeyteam. Nu is hij een wat papperige, bier zuipende veertiger, een gescheiden handelaar in hondenvoer, met zijn zoontje Gabriel en zijn dementerende, mopperende vader. Tot hij door het kwakkelende ijshockeyteam gevraagd wordt om weer de piste op te glijden. Ondertussen lijkt Hélène alles op een rij te hebben. Ze baadt in luxe nadat ze zich heeft ontworsteld aan het middenstandsmilieu waarin ze opgroeide. Hoogopgeleid, met haar al even geslaagde man Philippe, dochters, een moderne villa, flink salaris. Maar de woede en de leegte knagen aan haar.

Mathieu: “Bij Hélène is er dat dwingende verlangen om haar bestaan drastisch om te gooien. Zij vraagt zich voortdurend af waar ze echt op haar plaats is, nadat ze terug van Parijs naar de provincie is verhuisd. Typisch voor mensen die van milieu zijn veranderd: ze weten niet waar hun welbehagen zit. Ze behoren niet meer tot hun oorspronkelijke wereld. Maar waar horen ze dan wel bij? Dat herken ik.” Mathieu zelf nam afstand van zijn komaf, maar grijpt er vaak naar terug.

Sfeerloze hotelkamers

Connemara is geen spektakelboek dat drijft op bruuske plotwendingen. Vooral het reliëf en de empathie waarmee Mathieu zijn personages met hun gestremde verlangens treft, is bij momenten indrukwekkend. “Ook in de dagelijkse banaliteit en het leven dat voorbijgaat, kun je dramaturgische spanning stoppen, zonder dat er noodzakelijk veel gebeurt. Dat doe ik door tegenstellingen te creëren die dwars door de Franse samenleving lopen.”

De roman wemelt ervan. “De provincie die neerbuigend bekeken of verwaarloosd wordt vanuit Parijs, het centrum van het universum. Vrouwen versus mannen. Bazen versus werknemers. Hoogopgeleiden versus mensen die de elites wantrouwen. Al die machtsverhoudingen vermeng ik, met wisselende posities. Zo is Hélène in haar werk eerder onderdanig, maar is ze wel dominant bij Christophe.”

Bij momenten spat de erotiek van de pagina’s. Gulzig bedrijven Hélène en Christophe de liefde, in sfeerloze hotelkamers. “Ik laat lang in het midden of het over liefde of lust gaat, of toch meer dan een liaison wordt,” zegt Mathieu. “Maar wanneer we naakt zijn, vallen alle sociale klassen en remmingen weg. Wat ons scheidt, wordt voor even opgeheven.”

Hij fileert ondertussen ook de wereld van de consultancy. Om rond te komen, werkte Mathieu onder meer als verslaggever bij de ondernemingsraden van bedrijven. Daar zag hij van nabij hoe de adviesbusiness steeds meer macht naar zich toetrok. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij gemeenten, of bij het samenvoegen van regio’s in het Franse noordoosten tot bijvoorbeeld Grand Est. “Ik ontdekte bij die adviesbureaus almaar dezelfde spreadsheets, soft skills en dat eeuwige, wollige vocabulaire. Ze zijn ultradominant geworden. En toegegeven, in deze roman neem ik wraak op hen.”

Quasiwetenschappelijke expertise

“Grote bedrijven als McKinsey zijn geleidelijk overgestapt van bedrijfsconsultancy naar consultancy voor de openbare sector. Onder het mom van quasiwetenschappelijke expertise sturen zij het beleid in een richting die helemaal niet neutraal is, die zelfs de democratie bedreigt en met steeds minder middelen en mensen nog meer prestaties afdwingt. Alles wordt door het prisma van de cijfers bekeken. Nooit is de greep van de ondernemersideologie zo sterk geweest. Deze bestuurslogica leidt uiteindelijk tot een nachtmerrie. In bejaardentehuizen, in ziekenhuizen en in het onderwijs...”

Onder Macron is de polarisatie van de Franse samenleving toegenomen, stelt Mathieu. “Er is geen greintje homogeniteit meer. Zijn arrogante en bijna monarchistische aanpak bij de pensioenhervorming wekte massaal woede op. Al bij al verloopt het protest nog best vreedzaam. Maar Macrons legitimiteit is wankel.” Mathieu windt zich op. “Akkoord, Macron is tweemaal tot president verkozen. Maar zijn partij heeft in feite een bescheiden achterban. Hij werd twee keer president omdat een meerderheid van de mensen extreemrechts niet aan de macht wilde, waardoor mensen in de tweede ronde uiteindelijk toch zijn kant kozen. Maar was dit een keuze van de Fransen voor zijn programma? Mais non!”

Marine Le Pen als Frans president

Ook hij stemde tweemaal voor Macron. “En zo verging het miljoenen mensen. Maar intussen is de doofheid van de politiek tegenover de burgers immens... Er is een onvermogen tegenover de wensen van de gewone bevolking. Daarom denk ik – en het is voor het eerst dat ik dit hardop uitspreek – dat Marine Le Pen de volgende keer een reële kans maakt om Frans president te worden.”

En zo staat Mathieus literaire praktijk ver af van de ego- en autofictie die nu zo populair is. “Mij gaat het om de kracht van verhalen. Ik experimenteer met levens die niet de onze zijn, met ambivalente gezichtspunten. Ik kijk aandachtig naar de realiteit en mijn tijdperk zoals het zich aan me voordoet.”

In Connemara voel je op bijna elke pagina het ongenoegen borrelen dat Frankrijk momenteel beheerst. “Maar toch is dit geen uitgesproken politieke roman,” denkt Mathieu, die tegenwoordig in Nancy woont. “Een schrijver heeft absoluut geen politieke missie of drammerige boodschap, die moet hij juist vermijden. Ik hoop dat mijn romans zijn zoals de wereld zelf, niet links of rechts. En dat je duizend manieren krijgt aangereikt om ze binnen te treden.”