Schrijver Kluun steunt horeca: ‘Ik heb voor het eerst een raam gehuurd’

Beeld Kluun

Kluun kwam op het idee toen hij door de stad fietste en de actie van Dirk zag, waarbij de supermarkt een horecazaak steunt met een poster. Voor een paar honderd euro regelde de schrijver binnen drie dagen een poster op de ruiten van vier café’s: Ruk & Pluk, de Smoeshaan, Weber en Lux en café Nol. Kluun: “Ik heb voor het eerst van mijn leven een raam gehuurd.”

Hij roept andere mensen op om hetzelfde te doen. “Met je hockeyteam of advocatenbureau kun je, net als ik, straks apetrots met je naam op het raam van je stamkroeg staan. Dat is toch cool.”

Eigenaar Anne-Marie Grijzenhout (55) van Café Nol vindt het initiatief ‘fantastisch’. “We zijn opgeteld inmiddels bijna tien maanden dicht. Daarom vind ik het geweldig dat wij worden geholpen. Omdat de poster aan de buitenkant hangt, was ik eerst even bang dat hij zou worden gejat. Maar de poster blijft tot nu toe keurig hangen. Mensen hebben blijkbaar toch een coulance naar de horeca.”

Documentaire

Kluun maakte daarnaast de korte documentaire Aan de Amsterdamse Nachten over de horeca in coronatijd. De schrijver was een van de weinige personen die tenten als Casablanca, de Melkweg, La Bastille, Palladium, Paradiso en Jimmy Woo tijdens de lockdown mocht bezoeken. Hij sprak de ondernemers over hoe zij de crisistijd overleven en hoe ze verder gaan als ze weer open mogen. “Een aantal blikt ook terug op afgelopen zomer. Het personeel voelde zich vaak politieagent, omdat er steeds moest worden gelet op de maatregelen. Maar toen mochten ze tenminste nog open.”

In 2011 schreef Kluun samen met Parooljournalist Hans van der Beek het boek Aan de Amsterdamse nachten, met een top 100 van de beste Amsterdamse kroegen en clubs. De schrijver was benieuwd hoe het deze tenten in lockdown verging. “Dus stapte ik op de fiets en interviewde de barkeepers, portiers en programmeurs. Ik verwachtte boze horecamensen te spreken. Integendeel: ondanks dat ze door een lastige tijd gaan en zich zorgen maken over de duur van de lockdown, blijven ondernemers positief.”

Surrealistische beelden

“De documentaire is een ode aan de nacht, gemaakt op klaarlichte dag”, legt Kluun uit. Het is low budget en soms houtje-touwtje gefilmd. “Ik hoop toch dat je de liefde voor het nachtleven erin terugziet.”

De lege tenten leverden soms surrealistische beelden op. “De Jimmy Woo was omgetoverd tot een sportschool. Toen ook die dicht moesten, was de club gevuld met hometrainers zonder mensen. Bij café Ruk & Pluk zat ik een biertje te drinken, terwijl voorbijgangers naar binnen keken. Ik zag de een na de andere jaloerse blik. Het is wel duidelijk dat iedereen weer zin heeft in de horeca.”

De documentaire gaat donderdagavond bij het ingaan van de avondklok in première. Hij is te zien op Kluuns website en op zijn Youtubekanaal.