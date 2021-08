Schrijver K. Schippers (84) overleden

De Amsterdamse dichter en schrijver K. Schippers. Beeld Sanja Marušić

K. Schippers was met J. Bernlef (Henk Marsman) en G. Brands (Gerard Bron) oprichter van het blad Barbarber (1958 - 1972), een tijdschrift dat dada en ontregelende humor in de Nederlandse letteren bracht. Over de literaire vriendschap in de Barbarber-jaren verscheen onlangs het aan Gerard Stigter opgedragen De jongens van Barbarber van journalist Toef Jaeger, die daarvoor kon putten uit het archief van de schrijver.

Schippers introduceerde de ready-made in Nederland als poëzievorm: van de straat geplukte teksten als ‘gevonden’ poëzie. Van 2016 tot 2019 was hij stadsdichter van Amsterdam. In 1963 debuteerde K. Schippers als dichter met de bundel De waarheid als De koe, in 1971 als romanschrijver met Een avond in Amsterdam. Hij schreef in totaal ruim veertig romans, poëziebundels en bundels verhalen & beschouwingen. “Op typisch schipperiaanse wijze vermengde hij in alle genres fictie, documentaire en autobiografie,” aldus uitgeverij Querido in een vanmorgen uitgegeven verklaring.

Schrijven over kunst

Zijn naam als ‘beeldend kunstenaar onder de schrijvers’ heeft Schippers mede te danken aan zijn essays over kunst, die hij gedurende decennia publiceerde in NRC Handelsblad. Vooral samen met Kees Hin maakte hij vele documentaires en de speelfilm Het schaduwrijk (1993). In 1996 ontving hij de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre, in 2006 volgde de Libris Literatuur Prijs voor de roman Waar was je nou.

In zijn laatste interview met Het Parool naar aanleiding van Nu je het zegt vertelde Schippers dat hij tot dat moment weinig hinder ondervond van zijn ziekte. In de roman schreef hij over een alter ego dat ‘op het punt staan te verdwijnen’. Daarover zei hij: “Bij mij mondt het altijd uit in gedichten of teksten. Als ik er over nadenk, is dat altijd op de wijze van: kan ik er iets van maken?” Schippers laat zijn echtgenote Erica, dochter Diana en Bianca en drie kleinkinderen achter. Hij wordt in besloten kring begraven. “Uitgeverij Querido rouwt om het verlies van haar dierbare schrijver en vriend K. Schippers, die meer dan zestig jaar aan de uitgeverij verbonden is geweest – en met wie het altijd een feest was om samen te werken,” aldus redacteur Patricia de Groot.