Schrijver Joseph Roth was altijd op de vlucht voor zichzelf

Uit de net verschenen biografie van Joseph Roth (1894-1939) wordt meer dan ooit duidelijk dat de Oostenrijkse journalist en schrijver een vat vol tegenstrijdigheden was. Toch kiest de biograaf ervoor de mythe die Roth van zichzelf maakte in stand te houden.

‘Een schrijver die leest is als een kelner die eet,’ zo citeerde Joseph Roth graag de vanuit Wenen werkende dichter en satiricus Karl Kraus. Roth had ook helemaal geen tijd om te lezen – behalve dan Kraus natuurlijk en ook Arthur Schnitzler en Marcel Proust – want vanaf zijn geboorte in Brody (tegenwoordig Oekraïne) was hij zijn leven lang een ontheemde, altijd op de vlucht voor armoede, het nationaalsocialisme en vooral voor zichzelf.

Roth ontwikkelde zich tot een succesvol journalist en romancier. Een romanticus die als verslaggever voor de Frankfurter Zeitung en andere kranten door Europa trok om op te schrijven wat hij zag. In 1916 stopte hij met zijn studie filosofie en Duitse letterkunde aan de universiteit van Wenen, en nam vrijwillig dienst in het Oostenrijks-Hongaarse leger. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog ging hij terug naar Wenen, om te schrijven voor een keur aan linkse kranten.

Uit de net verschenen biografie van Roth door de Britse journalist Keiron Pim wordt meer dan ooit duidelijk dat Roth een ingewikkeld leven leidde. Hij was een vat vol tegenstrijdigheden. De ene keer ontkende hij zijn Joodse identiteit, dan schreef hij weer een artikelenserie voor de uiterst conservatieve nationalistische krant Münchner Neueste Nachrichte.

Pim heeft duidelijk geworsteld met deze tegenstrijdigheden. Van de ene kant toont hij aan dat Roth in zijn journalistieke en literaire werk niet geloofd mag worden daar waar het historische feiten en gebeurtenissen betreft, zelfs zijn familiegeschiedenis wordt naar believen aangepast. Toch gebruikt de biograaf dit werk om dichter bij de persoon Roth te komen, en dat bij vlagen op een wijdlopige manier.

Uiteindelijk weet Pim de lezer toch ervan te overtuigen dat er een diepere waarheid te ontdekken valt. Namelijk die van de eeuwig vluchtende Jood die zijn verhalen aanpaste omdat hij zich schaamde voor ongeveer alles: zijn afkomst uit het onbetekenende Brody, zijn vader die hij nooit gekend heeft en zijn eeuwige geldgebrek.

Radetzkymars

Na de machtsovername door de nazi’s in 1933, vluchtte Roth naar Parijs. ‘Ik teken het gezicht van de tijd,’ schreef hij aan een redacteur van zijn krant. Bij die tijd hoorde nadrukkelijk ook zijn eigen lot. Was hij een arme Jood uit Brody, die zijn vader nooit gekend heeft? Jazeker, maar tegelijkertijd verdiende hij heel veel geld met zijn schrijven, vooral zijn roman Radetzkymars werd een doorslaand succes. Nog altijd is dit imponerende epos over de ondergang van de keizerlijke Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie, verteld aan de hand van drie generaties van het geslacht Von Trotta, een aanrader. Roth kon zich een mondaine levensstijl permitteren. In Parijs bijvoorbeeld leefde hij constant in een hotel.

Kort na het succes van Radetzkymars verbijsterde hij zijn trouwe lezers, zo schrijft Pim, toen hij in 1934 bij de Amsterdamse Exil-uitgeverij Allert de Lange zijn boek De antichrist publiceerde. Een mengeling van polemiek, filosofie, memoires en fictie. ‘Een expliciete uiteenzetting van Roths conservatieve wereldbeeld en tegelijk een schotschrift met een uiterst dun verhalend element.’

Roth verbleef in 1936 een paar maanden in Amsterdam. Met uitgever De Lange kon hij het goed vinden, al was het maar omdat die net als Roth alcoholist was. De biograaf zegt zelfs dat Roth tot het culturele geheugen van Amsterdam behoort vanwege zijn intensieve cafébezoek aan Reynders, Scheltema, De Engelse Reet, De Pool en kunstenaarssociëteit De Kring.

Fabeltjes

Keiron Pim heeft anders dan in de vorige biografie van Roth, die van David Bronson uit 1974, niet zozeer de mythe die Roth van zichzelf maakte willen doorprikken. Hij heeft eerder willen beschrijven waaróm deze schrijver zowel in zijn romans maar ook in brieven en interviews zo vaak fabeltjes over zichzelf vertelde. Een persoonlijk drama hield Roth jarenlang in zijn greep.

Hij was aanvankelijk gelukkig getrouwd met een Joods meisje uit Wenen, Friedl Reichler, zes jaar jonger dan hij. Roth hield zielsveel van haar. Hij was voor haar een soort vaderfiguur, maar door zijn vele en langdurige reizen werd ze doodongelukkig en misschien wel als gevolg daarvan uiteindelijk psychisch ziek. De verschijnselen waren zo ernstig dat ze in een inrichting opgenomen moest worden.

Roth poseerde graag als een bohemien die zijn geld verbraste in hotels, cafés en restaurants. Maar de laatste tien jaar van zijn leven betaalde hij een vermogen aan medische zorg voor Friedl, ook al leefden ze vanaf 1930 niet meer samen en had Roth relaties met onder meer de schrijfster Irmgard Keun.

Pim heeft de mythe Joseph Roth in stand willen houden. Hij gaat uitgebreid in op het werk van Roth, maar niet zozeer om na te gaan hoe autobiografisch zijn romans waren. Eerder wil hij achterhalen wat het met een schrijver doet als hij door de grote gebeurtenissen om hem heen (oorlog, antisemitisme, migratie) op drift raakt. Roth stierf in 1939 aan de fysieke gevolgen van zijn alcoholisme. Een jaar later werd zijn grote liefde Friedl in het kader van het euthanasieprogramma door de nazi’s in juni 1940 vermoord.

Eindeloze vlucht. Het leven van Joseph Roth Keiron Pim

Atlas Contact, €32,99

507 blz.