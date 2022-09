Schrijver Jerry Goossens: ‘Ik zei tegen prins Willem-Alexander: ‘You’re gonna be the king. That’s so fucking awesome!’

Jerry Goossens (1965) is schrijver, columnist en journalist. Zondag verschijnt zijn vijfde roman Ingeborg. Een interview aan de hand van trefwoorden over zijn achternicht Ingeborg Lariby, het enige Nederlandse slachtoffer van 9/11, complotdenkers en een Stonesconcert in Paradiso.

Amsterdam

“Ik ben geboren op de Keizersgracht, nummer 747. Toe maar, zegt iedereen dan, maar in die tijd was het daar helemaal niet zo chic. Het was een kleine, oude etage, die mijn vader via zijn werk bij de Nederlandsche Middenstandsbank had gekregen. Turbulente tijd. Mijn moeder vertelt altijd hoe ze een keer met mij in de kinderwagen aan het wandelen was en we toen een portiek in getrokken werden: de bereden politie was de straat aan het schoonvegen bij provorellen. De Beatles voeren ook aan ons huis voorbij, maar mijn ouders vonden het niet nodig uit het raam te kijken.”

Dead Kennedys

“Ja, dat is wel een trauma. Ze zijn mijn allerfavorietste band uit mijn jeugd. We woonden inmiddels in Zeist en ik was helemaal gek van muziek. Als ik geld voor een elpee had, liep ik bij de lokale platenzaken echt álle platen door voor ik mijn keuze maakte, ik was een hele middag bezig. Een jongen die daar werkte en wist dat ik van punk hield, raadde me de Dead Kennedys aan. Gewéldig! Ik was totaal blown away. Op 5 december 1982 stonden ze in de Melkweg, ik was een jaar of vijftien. Daar moest ik heen dus, maar ik mocht niet van mijn ouders vanwege sinterklaas. Zat ik terwijl de Dead Kennedys in Amsterdam optraden pakjesavond te vieren in Zeist, de minst ‘punke’ plaats van Nederland. Ik ben er nooit overheen gekomen.”

9/11

“In een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht werkte ik met mijn vriend Ronald Giphart aan Egoland, een door BNN uit te zenden kleipoppetjesserie. De serie is er gekomen, maar had niets meer te maken met wat wij hadden verzonnen. Dat was veel te lomp, met ontploffende ledematen en zo. Ronald en ik zaten daaraan te werken toen zijn vrouw belde: ‘Je moet nú CNN aanzetten!’ Voor mijn boek heb ik de uitzending van toen teruggezien. Bizarre tv. CNN had alleen één camera, ver weg. Nadat die tweede toren eraan was gegaan – ik heb live zitten kijken hoe mijn nicht om het leven kwam – gingen ze nog een hele tijd zitten bakkeleien of het allemaal toeval was of dat er misschien sprake was van terrorisme.”

Ingeborg Lariby

“Het enige Nederlandse slachtoffer van 9/11. Onze grootvaders waren broers, zij was dus mijn achternicht. Ingeborg was in het World Trade Center net begonnen bij een bedrijf dat kantoorruimtes verhuurde. Ze was nogal een verschijning, vroeger ook al. Toen mijn moeder de dag na de aanslag belde dat Ingeborg was omgekomen, moest ze me wel even helpen: Ingeborg? Mijn moeder zei: ‘Je weet wel, van Sacha en Ingeborg.’ Oh ja, die twee waren zussen. Ik moet ze ergens in de eerste helft van de jaren zeventig voor het laatst hebben gezien. Toen ik Sacha belde om te vragen of ze het goed vond dat ik een boek over haar zus schreef, zei ze: ‘Jij was die lieve kleine krullenbol.’ In haar herinnering was ik nog steeds een klein jongetje.”

Vicsim

“Een samentrekking van victim en simulated. Bij de research voor mijn boek kwam ik erachter dat in de hoek van de complotdenkers Ingeborg als zo’n vicsim wordt beschouwd. De heel krakkemikkige theorie: 9/11 heeft nooit plaatsgevonden en de slachtoffers zijn verzonnen. De paar foto’s die online van Ingeborg circuleren, zijn in die hoek helemaal uit elkaar gehaald en dan zou blijken dat haar neusbrug precies overeenkomt met die van een ander slachtoffer. Dat op die foto’s Ingeborg pareloorbellen droeg vond men ook hoogst verdacht: ‘Oh kijk, die oorbel komt daar en daar ook terug.’ Ja hallo, miljoenen vrouwen dragen zulke oorbellen. Tot mijn stomme verbazing ontdekte ik dat in zo’n oude usenetgroep een column die ik voor het AD over Ingeborg schreef als aanvullend bewijs werd opgevoerd. Ik was als lid van de mainstreammedia vanzelfsprekend onderdeel van het complot.”

Gemengd schrijfbedrijf

“Als je er niet heel succesvol in bent, kan het vrij confronterend zijn jezelf schrijver te noemen. Dan zeggen de mensen: ‘Oh, kan ik iets van je gelezen hebben?’ Ja, dat kan, maar blijkbaar heb je dat niet gedaan, anders zou je het niet vragen. Dus als mensen me vragen wat ik doe, zeg ik tegenwoordig dat ik een gemend schrijfbedrijf heb. Ik ben columnist en journalist en ik schrijf romans. De schoorsteen rookt vooral van die columns. Het zou mooi zijn als mijn romans het beter deden, maar ik ben ook wel tevreden zo. Natuurlijk hoop ik met Ingeborg een zo groot mogelijk publiek te bereiken, maar ik snap ook wel dat het met die mengeling van fictie en non-fictie een nogal afwijkend boek is geworden. Ik ben al lang blij dat ik nog een uitgever heb, dat spande er even om. Misschien is het leuk als je in dit verband het steekwoord Lebowski laat vallen.”

Lebowski

“Mijn vorige roman, Tot bloed op het droge, verscheen er. Ze zouden ook Ingeborg uitbrengen. Het contract was getekend, ik had zelfs al een voorschot ontvangen. Maar ineens verdween uitgever Oscar van Gelderen, zonder enige uitleg. Vervolgens vertrok ook mijn redacteur. Toen kreeg ik te horen dat Daphne de Heer de nieuwe uitgever bij Lebowski zou worden. Nou, die moet ik dan maar eens ontmoeten, dacht ik. Zeven minuten later stond ik weer buiten. Bij binnenkomst was me al opgevallen dat de nieuwe uitgever direct vlekken in haar nek kreeg. Trillend kwam het eruit: ‘Er is geen plek meer voor je in ons fonds.’ Dus ik: ‘What the fuck? Ik heb een contract!’ Ik kreeg te horen dat het nieuwe Lebowski geen witte mannen meer wilde uitgeven. Later vernam ik dat op de uitgeverij grappen werden gemaakt dat ze zich voortaan Labouwski of Lavrouwski zouden gaan noemen. Nou ja, achteraf was het een blessing in disguise. Ik vond onderdak bij Podium. Bij Lebowski hebben Daphne de Heer en haar team het veld alweer geruimd.”

Autoweek

“Heb ik heel lang een column voor geschreven. Het leek de toenmalige hoofdredacteur leuk om een columnist te hebben zonder rijbewijs. Ik moest ze teleurstellen: dat had ik wel degelijk. Ik had toen zelfs drie auto’s: een Jaguar XJ coupé, een Alpha spider en een Alpha 166. Ik mocht evengoed aan de slag. Bas van Putten en ik schreven die column om de week. Hij is een echte petrolhead, ik houd vooral van auto’s als esthetisch object. Toch heb ik voor Autoweek ook auto’s getest. Geïnspireerd door Jeremy Clarkson van Top Gear stelden ze voor dat ik dat zou doen onder de naam Jerry Claxon. Dat heb ik weten te voorkomen. Geweldig om te doen. Ik kreeg een week lang de meest waanzinnige auto’s mee. Er zaten ook modellen bij die bewoners van mijn straat zich deden afvragen of ik misschien een drugsdealer was. De mooiste auto aller tijden? Makkelijk: een Jaguar E-type.”

Black & Dekker

“Haha. Ja, dat is een apparaat waarmee de hoofdfiguur van mijn nieuwe boek, die dus ook Jerry Goossens heet, masturbeert. Hij doet dat door het rubberen schuurvlak tegen zijn kruis te drukken, zonder schuurpapier wel te verstaan. Ik kan niet zeggen of het heel praktisch is. Zoals ik al zei: werkelijkheid en fantasie lopen in het boek door elkaar. Wat ze daar thuis van vinden? Na enig overleg heeft mevrouw Goossens zich opgeofferd voor de literatuur. Ze heeft in het boek een lesbische relatie met een schrijfster, maar ze komt er goed vanaf toch? Mijn kinderen had ik aanvankelijk andere namen gegeven, maar ze stonden erop met hun echte namen in het boek te komen.”

Willem-Alexander

“Heb ik ontmoet toen de Stones in 1995 in Paradiso optraden. Ik werkte op de kunstredactie van Het Parool. De senior popredacteur zou een recensie schrijven, ik moest een sfeerverhaal maken en quotejes halen bij BN’ers. In de zaal hoorde ik dat Willem-Alexander en zijn Emily er ook zouden zijn. En verdomd, op het tweede balkon, dat speciaal voor de gelegenheid was gebouwd, zag ik ze staan. Ik naar boven. Hij was er met de leden van zijn jaarclub of zo. Ik kreeg van een van die gasten een biertje. Maar hoe moest ik de kroonprins aanspreken? Grote kans dat ik meteen de zaal uitgesmeten zou worden. Ik bedacht me dat het alleen wat kon worden als ik me voordeed als iemand die hem niet kende. In mijn beste Amerikaans begon ik tegen hem: ‘Oh man, I just fucking love Amsterdam. Seeing the Stones, getting free beers.’ En hij, heel beleefd: ‘Yes, it’s nice, isn’t it?”

“Een van die gasten met wie hij was vroeg me, in het Engels, of ik wel wist met wie ik stond te praten. Waarna ik tegen Willem-Alexander zei: ‘This guy told me you’re gonna be the king. That’s so fucking awesome.’ Dat vond hij niet zo leuk. ‘Who told you that?’ zei hij pinnig. Maar voor de rest stonden we leuk te kletsen. Omdat de krant ging sluiten, moest ik ervandoor. Bij het afscheid overwoog ik even in het Nederlands te zeggen ‘Hee Alex, tot kijk hè, de groeten aan je moeder,’ maar omdat hij zo aardig was kreeg ik het niet over mijn lippen. In mijn stuk voor de krant heb ik de Paroollezer toen ook een beetje in het ootje genomen: ik beschreef hoe ik er getuige van was geweest dat een nietsvermoedende Amerikaan met de kroonprins in gesprek raakte.”

Ouwe lul

“Ja, dat ben ik. Toen ik veertig werd, ben ik gestopt met roken. Daarna begon ik met hardlopen en ontdekte ik dat ik steeds harder en verder kon. Ik was daar nogal verbaasd over, want ik had altijd gedacht dat het na mijn veertigste alleen maar bergafwaarts zou gaan. Ik sprak er veel over met Frank van Hellemondt, een kennis die arts bij FC Utrecht was geweest. Ik kwam erachter dat gezondheidsproblemen bij mannen als ik vooral hebben te maken met leefstijl, niet zozeer met leeftijd, Het leidde er uiteindelijk toe dat Dokter Frank en ik samen Het grote ouwe lullen boek schreven. Het is mijn eerste bestseller, we zitten nu op 20.000 exemplaren. Onlangs verscheen de vijfde druk, met een gouden opdruk: Het grote gouwe lullen boek. Ik heb nog steeds niets met sport eigenlijk, maar loop wel elke week drie keer tien kilometer.”

Jerry Goossens, Ingeborg (uitgeverij Podium, € 22,99)