Schrijver en schilder Anton Valens (57) overleden

Anton Valens brak door met Meester in de hygiëne, geïnspireerd door zijn tijd in de thuishulp. Beeld Annaleen Louwes

Anton Valens volgde de opleiding schilderen aan de Rietveld Academie en aan de Rijksacademie. Maar toen hij was afgestudeerd moest er ook geld verdiend worden; tien jaar werkte hij in de thuiszorg, als thuishulp-A. Al op zijn eerste werkdag, zo vertelde hij in een interview met Het Parool in 2016, dacht hij: hier zou iemand een roman over moeten schrijven. Hij begon aantekeningen te maken, maar wist niet niet hoe hij het schrijven vorm moest geven.

“Ik dacht dat het voor iedereen een ultrasaai onderwerp zou zijn. Op een tentoonstelling van mijn schilderijen had ik een paar kopieën van die aantekeningen neergelegd.” Zo’n kopie kwam terecht bij uitgever Tilly Hermans, die net de nieuwe uitgeverij Augustus was begonnen. Zij zag er wat in, en schakelde de gepensioneerde redacteur Jaap Jansen in om Valens te kneden.

In mei 2004 verscheen Meester in de hygiëne, een geestig en liefdevol verhaal over thuishulp Bonne en zijn oude cliënten. De roman werd bekroond met de Geertjan Lubberhuizenprijs voor Literaire Prozadebuten 2005 en de Lucy B. & C.W. van der Hoogtprijs 2006. In 2008 verschenen de verhalenbundel Dweiloorlog en Ik wilde naar de rand van Beijing. Een reisverhaal.

Vis, een novelle over een steuntrekkende kunstenaar die een week meevaart op een boomkotter naar de Duitse Bocht, verscheen in 2009. Vertalingen van Meester in de hygiëne en Vis verschenen in Duitsland en Frankrijk. In 2012 volgde de grote roman Het boek ONT, die de longlist van de Libris Literatuur Prijs haalde en genomineerd werd voor onder meer de AKO Literatuurprijs 2013 en de Halewijn Literatuurprijs 2012.

In 2016 verscheen de sleutelroman Het compostcirculatieplan, die op de longlist van de Libris Literatuur Prijs kwam en werd bekroond met de F. Bordewijk-prijs 2016. Het compostcirculatieplan was een eerbetoon aan de vriendschap tussen hem en zijn mentor Jansen, die in 2013 op 74-jarige leeftijd overleed, tegen de achtergrond van een volkstuin in Amsterdam-Noord. Chalet 152, verschenen in oktober 2019, was Valens laatste roman.