Schrijver en journalist Jan Brokken krijgt Gouden Ganzenveer 2023

Volgens de jury heeft de 73-jarige Brokken ‘een ontzagwekkend oeuvre opgebouwd waarmee hij veel lezers aan zich heeft weten te binden. Hij weet ook bij moeilijk toegankelijke onderwerpen het diep persoonlijke, het menselijke, het beschouwende en het literaire bij elkaar te brengen.’

Brokken (geboren in 1949 in Leiden) volgde een opleiding aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Begin jaren zeventig trad hij in dienst van dagblad Trouw, waarvoor hij veel reportages schreef. In HP publiceerde Brokken veel interviews en portretten, die in diverse boeken werden gebundeld.

De schrijver won eerder ook al de C.W. van der Hoogtprijs, voor zijn verhalenbundel De Zee Van Vroeger uit 1988. In deze en andere boeken bundelde Brokken de ervaringen die hij opdeed op reizen naar Indonesië, West-Afrika, het Caribisch gebied en Zuid-Amerika.

Academie Gouden Ganzenveer

De Gouden Ganzenveer wordt – zo mogelijk jaarlijks – toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. De winnaar wordt gekozen door een jury van de Academie Gouden Ganzenveer, waarin leden uit de wereld van cultuur, wetenschap, politiek en het bedrijfsleven zitten.

Eerdere winnaars zijn onder anderen Abdelkader Benali, Annejet van der Zijl, Arnon Grunberg, Maria Goos, Ramsey Nasr, Kees van Kooten en het Cultureel Supplement van NRC.

De prijsuitreiking is op 18 september in Amsterdam. Brokken mag dan ook een zogenoemde Jonge Veer uitreiken, aan een jong literair talent naar zijn keuze.

